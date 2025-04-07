麥當勞推出全新大抽獎 買巨無霸有機會免費贏走Minecraft限定聯乘精品

麥當勞4月8日起推出「Big Mac 麥麥歎 麥麥抽」大抽獎活動，將《Minecraft：我的世界大電影》熱潮延續。由4月8日至23日期間，用戶只需透過麥當勞App購買任何一款巨無霸或脆雞巨無霸系列套餐，即可獲得抽獎機會，贏取價值高達$500的限定聯乘精品。

是次活動特別推出四款限定聯乘精品，包括全套6款《Minecraft：我的世界大電影》珍藏模型、限量版滑嘟嘟連帽衛衣、滑嘟嘟及小飛飛長襪套裝(一套兩對)，以及滑嘟嘟側孭袋。其中除全套6款珍藏模型外，所有精品更是首次在香港亮相，人氣角色滑嘟嘟和小飛飛以Minecraft造型登場，設計別具心思。早前推出的$45限定聯乘盲盒套餐已引起搶購熱潮，6款限量版珍藏模型及隨盒附送角色卡，讓粉絲有機會集齊所有麥當勞Minecraft經典角色，更可於遊戲內兌換相應的遊戲skin。

抽獎活動分兩輪進行，只需在麥當勞App主頁點選「Big Mac 麥麥歎 麥麥抽」活動並完成登記即可。首輪由4月8日至15日，次輪由4月16日至23日。每購買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐可獲一次抽獎機會，每輪活動設有195個得獎名額。得獎結果將分別於4月25日及5月2日前透過電郵公佈。此外，每售出一份巨無霸系列套餐，麥當勞將捐出1港元支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。各位Minecraft粉絲不要錯過獲得限定精品的機會！