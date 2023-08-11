麥當勞推新一輪「麥麥勁賞」福利 限時自選優惠券 $33板燒雞腿飽餐/ $12美祿麥旋風

麥當勞又有新優惠，下星期重推「麥麥勁賞」福利，App用戶可限時自選優惠券，包括$33板燒雞腿飽餐、$12美祿麥旋風等；更同步推18件麥樂雞、醒晨超值選及下午茶優惠等！

「麥麥勁賞」限時自選優惠券 $12 食美祿麥旋風

下星期一（8月14日）至星期日（8月20日）期間，麥當勞App 用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動頁面，即可從6款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 所選優惠券將於8月21日下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 8月27日。6款優惠包括：「$32脆辣雞腿飽超值套餐」、「$33板燒雞腿飽超值套餐」、「選購指定超值套餐減$5」、「$28豬柳蛋漢堡超值早晨套餐」、「$10兩件甜粟米批」及「$12雀巢®️美祿®️味麥旋風」，震撼優惠任君選擇！

簡單遊戲步驟：

1. 下星期一（8月14日）至星期日（8月20日）期間，麥當勞App使用者只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動遊戲頁面，

2. 自行從5款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，

3. 所選優惠券將於8月21日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 8月25日。