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2023-08-11 16:00:00

麥當勞推新一輪「麥麥勁賞」福利 限時自選優惠券 $33板燒雞腿飽餐/ $12美祿麥旋風

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麥當勞推新一輪「麥麥勁賞」福利 限時自選優惠券 $33板燒雞腿飽餐/ $12美祿麥旋風

麥當勞推新一輪「麥麥勁賞」福利 限時自選優惠券 $33板燒雞腿飽餐/ $12美祿麥旋風

麥當勞又有新優惠，下星期重推「麥麥勁賞」福利，App用戶可限時自選優惠券，包括$33板燒雞腿飽餐、$12美祿麥旋風等；更同步推18件麥樂雞、醒晨超值選及下午茶優惠等！

「麥麥勁賞」限時自選優惠券 $12食美祿麥旋風

下星期一（814日）至星期日（820日）期間，麥當勞App 用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動頁面，即可從6款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 所選優惠券將於821日下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 827日。6款優惠包括：「$32脆辣雞腿飽超值套餐」、「$33板燒雞腿飽超值套餐」、「選購指定超值套餐減$5」、「$28豬柳蛋漢堡超值早晨套餐」、「$10兩件甜粟米批」及「$12雀巢®️美祿®️味麥旋風」，震撼優惠任君選擇！

簡單遊戲步驟：

1. 下星期一（814日）至星期日（820日）期間，麥當勞App使用者只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動遊戲頁面，

2. 自行從5款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，

3. 所選優惠券將於821日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 825日。

麥當勞App麥麥勁賞優惠自選活動（8月14日至8月20日）  $32脆辣雞腿飽超值套餐 $33板燒雞腿飽超值套餐 選購指定超值套餐減$5 $10兩件甜粟米批 $28豬柳蛋漢堡超值早晨套餐 $12雀巢®️美祿®️味麥旋風

而多款不同時段優惠亦會繼續供應，讓您隨時隨地享受麥當勞美食！今個星期繼續慶祝麥樂雞40周年紀念，「18件麥樂雞套餐減$5 」優惠讓您一次過品嘗4款期間限定特色麥樂雞醬。

[PLEASE SHARE] 18件麥樂雞套餐減$5 (歎齊4款醬) [9件PLEASE TRY] 9件麥樂雞套餐減$3 (歎2款醬) [6件PLEASE ENJOY] $28歎6件麥樂雞套餐 (歎1款醬)(原價$39.5起) [最新PLEASE PICK] $10歎甜粟米批 [夏日必歎] $16雀巢®️美祿®️味麥旋風 [麥樂雞四重奏] $38歎6件麥樂雞套餐配 甜粟米批(歎1款醬)(原價$49.5起)

早晨時段更有新餐肉系列驚喜優惠，包括「$21新餐肉炒蛋飽配飲品」。香脆新餐肉配上嫩滑炒蛋，與您開展Go Green新一天！其他醒晨之選「$21 醒晨超值選」及「歎指定超值早晨套餐減$3」亦可供選購，包您有個最完美的Good Morning！下午茶時段亦有「$19魚柳飽配熱港式奶茶」及「$19脆香雞翼（2件） 配飲品」等優惠。

選購任何超值套餐加$10配原味麥炸雞一件  $85 麥炸雞分享桶 [可重複使用] $36原味麥炸雞(2件)套餐   [可重複使用]   $39鹽酥麥炸雞/蜜糖BBQ麥炸雞(2件)套餐  $39鹽酥麥炸雞/蜜糖BBQ麥炸雞(2件)套餐  $21 醒晨超值選 (星期一至五，公眾假期除外) 【下午茶優惠】選購指定超值套餐減$3 [可重複使用] 【下午茶優惠】$19魚柳飽配熱港式奶茶 （可轉配或加錢升級其他飲品） 【下午茶優惠】$19起脆香雞翼(2件) 配飲品 選購指定超值套餐減$3 $26起醒晨超值選配McCafé咖啡 $26起McCafé 奶醬意式飽Combo 配大杯裝熱美式咖啡/ 意式鮮奶咖啡 $29起McCafé鬆餅系列 Combo 配大杯裝熱美式咖啡/ 意式鮮奶咖啡 $39起McCafé意式飽系列 Combo 配大杯裝熱美式咖啡/ 意式鮮奶咖啡 $33 McCafé熱香餅系列Combo 配大杯裝熱美式咖啡/ 意式鮮奶咖啡 $39起McCafé蛋糕系列 Combo 配大杯裝熱美式咖啡/ 意式鮮奶咖啡
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