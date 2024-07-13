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生活
2024-07-13 14:00:00

麥當勞推期間限定DSE放榜優惠 $1 Americano+大雪碧+蘋果批 免費參加考生打氣Party

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麥當勞推期間限定DSE放榜優惠 $1 Americano+大雪碧+蘋果批 免費參加考生打氣Party

麥當勞推期間限定DSE放榜優惠 $1 Americano+大雪碧+蘋果批 免費參加考生打氣Party

DSE文憑試將於717日放榜，下星期一起，麥當勞App將一連五日推出三大$1震撼美食優惠撐DSE學生，包括Americano、大雪碧、蘋果批等。更舉辦於沙田新城市廣場舉辦DSE考生打氣Party，有周殷廷（YT大哥）坐陣。即睇詳情！

715日至19日（下星期一至五）期間，麥當勞麥麥送上不同時段適用的$1優惠，全天候為DSE考生應援。早晨時段可享$1 McCafé即磨黑咖啡（Americano ，以香濃醒神咖啡開展新一天，為放榜做好準備；上午11時後，有學生最愛的「$1大雪碧」優惠，炎炎夏日有冰凍汽水陪你Chill住放榜，放鬆心情；凡購買任何超值套餐更可享「$1加配蘋果批或香蕉朱古力批」優惠。

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歎美食之餘，於71621日（下星期二至日）期間，麥當勞將於沙田新城市廣場更會一連六日舉行「 DSE考生打氣Party 」，其中717日更有人氣歌手周殷廷（YT大哥）擔任DSE應援團團長，化身餐廳總經理與一眾DSE同學仔打氣、唱歌兼分享人生不同階段的心路歷程；場內更設有逾4米高的麥當勞主題巨型麥麥打氣彈床城堡及多個經典打卡位，讓DSE考生免費大玩一番兼打卡，即刻去麥當勞App報名啦！

日期：2024716日（星期二）至721日（星期日）

時間： 上午10時至晚上8時，每節20分鐘

地點：香港沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓型獻技場

麥麥打氣彈床城堡門票費用：門票每位港幣$30（大小同價），所有相關收益扣除成本後將捐贈給「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。

*應屆DSE考生登記指定DSE考生專屬場次費用全免。

麥麥打氣彈床城堡門票網站

巨型麥麥打氣彈床城堡

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