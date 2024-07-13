麥當勞推期間限定DSE放榜優惠 $1 Americano+大雪碧+蘋果批 免費參加考生打氣Party

DSE文憑試將於7月17日放榜，下星期一起，麥當勞App將一連五日推出三大$1震撼美食優惠撐DSE學生，包括Americano、大雪碧、蘋果批等。更舉辦於沙田新城市廣場舉辦DSE考生打氣Party，有周殷廷（YT大哥）坐陣。即睇詳情！

7月15日至19日（下星期一至五）期間，麥當勞麥麥送上不同時段適用的$1優惠，全天候為DSE考生應援。早晨時段可享$1 McCafé即磨黑咖啡（Americano） ，以香濃醒神咖啡開展新一天，為放榜做好準備；上午11時後，有學生最愛的「$1大雪碧」優惠，炎炎夏日有冰凍汽水陪你Chill住放榜，放鬆心情；凡購買任何超值套餐更可享「$1加配蘋果批或香蕉朱古力批」優惠。

歎美食之餘，於7月16至21日（下星期二至日）期間，麥當勞將於沙田新城市廣場更會一連六日舉行「 DSE考生打氣Party 」，其中7月17日更有人氣歌手周殷廷（YT大哥）擔任DSE應援團團長，化身餐廳總經理與一眾DSE同學仔打氣、唱歌兼分享人生不同階段的心路歷程；場內更設有逾4米高的麥當勞主題巨型麥麥打氣彈床城堡及多個經典打卡位，讓DSE考生免費大玩一番兼打卡，即刻去麥當勞App報名啦！ 日期：2024年7月16日（星期二）至7月21日（星期日） 時間： 上午10時至晚上8時，每節20分鐘 地點：香港沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓型獻技場 麥麥打氣彈床城堡門票費用：門票每位港幣$30（大小同價），所有相關收益扣除成本後將捐贈給「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。 *應屆DSE考生登記指定DSE考生專屬場次費用全免。 麥麥打氣彈床城堡門票網站