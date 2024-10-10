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2024-10-10 18:10:00

麥當勞新一周優惠 玩全新遊戲贏取Crocs親子Classic Clog套裝 $9芒果新地驚喜登場

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麥當勞新一周優惠 玩全新遊戲贏取Crocs親子Classic Clog套裝 $9芒果新地驚喜登場

麥當勞新一周優惠 玩全新遊戲贏取Crocs親子Classic Clog套裝 $9芒果新地驚喜登場

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早前麥當勞聯乘Crocs推出開心樂園餐鎖匙扣玩具，旋即引起全城「集郵」熱潮！下星期一起，麥當勞App推出全新遊，大家可以將麥當勞x Crocs™️開心樂園餐 Classic Clog帶回家！另有一系列甜品、The Signature Collection及「麥麥慳」套票優惠。即睇詳情！

下星期一（10 14 日）早上 11 時起，用戶只需打開麥當勞 App 並點擊 Crocs™️拼拼樂 Banner，即可進入Crocs™️拼拼樂遊戲頁面進行挑戰！ 玩家只需根據畫面顯示，將相應的 Jibbitz™️ 鞋飾放在 Crocs™️ ClassicClog 上正確的位置，便完成了 Crocs™️鞋仔配對！

以最短時間完成 5 Crocs™️鞋仔配對的 80 位玩家，即可贏得麥當勞 x Crocs 開心樂園餐 Classic Clog 成人款及童裝各一對及 Jibbitz™️ 鞋飾套裝兩份！遊戲挑戰截止日期為 10 20 日，想儲齊一套一定不能錯過！

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麥當勞 App Crocs™️拼拼樂遊戲 麥當勞 App Crocs™️拼拼樂遊戲 麥當勞 App Crocs™️拼拼樂遊戲

此外，麥當勞亦推出多款新優惠，包括$9芒果新地、蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐減$3、選三重芝士安格斯配酥皮朱古力批四道菜套餐減$3等優惠。

 

$9 芒果醬新地 蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐減$3 三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3 $39 芝士安格斯套餐(原價$45.5 起) 三重芝士安格斯配酥皮朱古力批四道菜套餐減$3 $11 酥皮朱古力批 $17 朱古力脆脆草莓麥旋風

當然少不了「麥麥慳」套票，包括飽你鍾意套票、雞會難得套票以及著數之晨套票。各款超值套餐或超值早晨套餐只需$25起。用戶購買套餐時只需先付$20 訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App，可於 2024 11 18 日或以前使用。

飽你鍾意套餐優惠券 著數之晨套餐優惠券 雞會難得套餐優惠券

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