麥當勞新一周優惠 玩全新遊戲贏取Crocs親子Classic Clog套裝 $9芒果新地驚喜登場

早前麥當勞聯乘Crocs推出開心樂園餐鎖匙扣玩具，旋即引起全城「集郵」熱潮！下星期一起，麥當勞App推出全新遊，大家可以將麥當勞x Crocs™️開心樂園餐 Classic Clog帶回家！另有一系列甜品、The Signature Collection及「麥麥慳」套票優惠。即睇詳情！

下星期一（10 月 14 日）早上 11 時起，用戶只需打開麥當勞 App 並點擊 Crocs™️拼拼樂 Banner，即可進入Crocs™️拼拼樂遊戲頁面進行挑戰！ 玩家只需根據畫面顯示，將相應的 Jibbitz™️ 鞋飾放在 Crocs™️ ClassicClog 上正確的位置，便完成了 Crocs™️鞋仔配對！

以最短時間完成 5 隻 Crocs™️鞋仔配對的 80 位玩家，即可贏得麥當勞 x Crocs 開心樂園餐 Classic Clog 成人款及童裝各一對及 Jibbitz™️ 鞋飾套裝兩份！遊戲挑戰截止日期為 10 月 20 日，想儲齊一套一定不能錯過！