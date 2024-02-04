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生活
2024-02-04 12:00:00

麥當勞新一週優惠 全新晚餐優惠登場 選購指定超值套餐送紅豆年糕批

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麥當勞新一週優惠 全新晚餐優惠登場 選購指定超值套餐送紅豆年糕批

麥當勞新一週優惠 全新晚餐優惠登場 選購指定超值套餐送紅豆年糕批

來到麥當勞Value Monday第六週，為您帶來全新晚餐優惠，免費送上期間限定小食「紅豆年糕批」！而招財福堡系列、下午茶及McCafé咖啡套票等至抵食優惠亦會繼續供應。即睇詳情！

下星期一（25日）起，麥當勞App推出全新晚餐優惠「【晚上6時起】選購指定超值套餐送紅豆年糕批」。另外，迎新春又怎可沒有招財福堡系列！各款人氣招財福堡系列美食任君選擇，包括「$39歎招財牛堡套餐」及「購買黃金脆薯牛堡套餐或黃金菠蘿雞堡套餐減$3」等期間限定美食。

【晚上6時起】選購指定超值套餐 送紅豆年糕批 購買黃金脆薯牛堡套餐減$3 黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡配紅豆年糕批 四道菜滋味套餐減$5 $11紅豆年糕批 $18起小龍蝦湯 購買黃金脆薯牛堡套餐減$3 購買黃金菠蘿雞堡套餐減$3

多款大熱的下午茶優惠亦可供選購，讓您在午後時間以優惠價品味麥當勞美食！首選「【下午茶優惠】$28 麥樂雞（4件）配 McCafé凍沖繩黑糖X珍珠奶茶」。而「【下午茶優惠】選購指定超值套餐免費升級凍或熱Latte即磨鮮奶咖啡()」則免費送上香濃鮮奶咖啡；還有其他兩款下午茶優惠，包括「【下午茶優惠】$20魚柳飽或麥香雞配熱港式奶茶」和「【下午茶優惠】$20脆香雞翼(2) 或原味麥炸雞一件配汽水」，為您提供更多超值的下午茶美食！

McCafé咖啡套票優惠亦繼續供應，只需$100起就能享受8杯香濃咖啡！換購券有效期至2024312日，快快把握時間歎即磨靚啡！

【下午茶優惠】$28 麥樂雞（4件） 配McCafé凍沖繩黑糖X珍珠奶茶 McCafé咖啡套票優惠*  $100任選8杯指定咖啡：  1. 細杯裝熱即磨黑咖啡 2. 細杯裝熱即磨鮮奶咖啡 歎指定超值早晨套餐減$3 $27 醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡 【下午茶優惠】$20魚柳飽或麥香雞 配熱港式奶茶 【下午茶優惠】$20脆香雞翼(2件)或原味麥炸雞一件配汽水  【下午茶優惠】選購指定超值套餐免費升級 凍或熱Latte即磨鮮奶咖啡(大)
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