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生活
2024-05-05 16:00:00

麥當勞新一週優惠 套餐加$10送4件麥樂雞+全新Big Mac醬 下午茶限定$9.9厚椰奶鐵

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麥當勞新一週優惠 套餐加$10送4件麥樂雞+全新Big Mac醬 下午茶限定$9.9厚椰奶鐵/$35巨無霸套餐

麥當勞新一週優惠 套餐加$10送4件麥樂雞+全新Big Mac醬 下午茶限定$9.9厚椰奶鐵/$35巨無霸套餐

麥當勞新一週優惠！多款美食專享至抵價，選購任何套餐加$10即可歎Big Mac醬及4件麥樂雞」，更有下午茶限定優惠「$9.9 厚椰奶鐵或椰香鮮奶咖啡」！另有各款Big Mac Big Heart系列、二人套餐優惠及深海狹鱈魚柳早晨套餐等人氣美食。即睇詳情！

下星期一（56日）起，各款Big Mac Big Heart系列優惠盡在麥當勞App！首選App用戶獨家優惠「選購任何套餐加$10 Big Mac 醬及4件麥樂雞」；$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐亦會繼續供應，凡惠顧$35 Big Mac系列套餐，麥當勞將捐$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

下星期一（56日）起，各款Big Mac Big Heart系列優惠盡在麥當勞App！首選App用戶獨家優惠「選購任何套餐加$10 Big Mac 醬及4件麥樂雞」；$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐亦會繼續供應，凡惠顧$35 Big Mac系列套餐，麥當勞將捐$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

[全新]任何套餐加$10歎巨無霸醬及 4件麥樂雞 $35巨無霸套餐 $35脆雞巨無霸套餐 [全新] $11 薑汁豆奶批 $17 雀巢®美祿®味麥旋風

另有「$9.9 厚椰奶鐵或椰香鮮奶咖啡」專享優惠，繼續會有下午茶時段供應；此外二人套餐優惠依然人氣高企， 兩款麥炸雞分享桶優惠包括平日享用的【晚上6時起】 $108 麥炸雞分享桶二人餐及週末限定 $108 麥炸雞分享桶二人餐，最適合約定親朋好友放工或週末一同享用。

當然還有強勢回歸的深海狹鱈魚柳早晨套餐系列，$29深海狹鱈魚堡配飲品讓您以優惠價感受來自深海的鮮味！

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[試飲優惠]$9.9 厚椰奶鐵或椰香鮮奶咖啡 $29 深海狹鱈魚堡配飲品 深海狹鱈魚柳精選早晨套餐或指定早晨套餐減$3 $108 麥炸雞分享桶二人餐 $108 麥炸雞分享桶二人餐 $22 醒晨超值選配飲品 $27 醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡
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