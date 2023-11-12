麥當勞新優惠！ 新一輪自選電子優惠券 $32板燒雞腿飽餐/$38 9件麥樂雞餐 $1大可樂強勢回歸

麥當勞App優惠來到第46週，今期有新一輪自選電子優惠券，大家可以自由選擇不同美食優惠，如$32板燒雞腿飽餐、$38 9件麥樂雞餐等。另外$1大可樂更強勢回歸，即睇詳情！

下星期一（11月13日）至星期日（11月19日）期間，麥當勞App 用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「獨家優惠您話事！」Banner進入活動頁面，即可從4款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於11月20日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 11月24日。

4款優惠包括：「$32雙層芝士孖堡及飲品配一款小食」、「$32板燒雞腿飽及飲品配一款小食」、「$38雙層魚柳飽及飲品配一款小食」及「$38麥樂雞（9件）及飲品配一款小食」，優惠任君選擇，讓您以至抵價享受人氣美食！