麥當勞新優惠！ 新一輪自選電子優惠券 $32板燒雞腿飽餐/$38 9件麥樂雞餐 $1大可樂強勢回歸

麥當勞App優惠來到第46週，今期有新一輪自選電子優惠券，大家可以自由選擇不同美食優惠，如$32板燒雞腿飽餐、$38 9件麥樂雞餐等。另外$1大可樂更強勢回歸，即睇詳情！
下星期一（11月13日）至星期日（11月19日）期間，麥當勞App 用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「獨家優惠您話事！」Banner進入活動頁面，即可從4款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於11月20日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 11月24日。
4款優惠包括：「$32雙層芝士孖堡及飲品配一款小食」、「$32板燒雞腿飽及飲品配一款小食」、「$38雙層魚柳飽及飲品配一款小食」及「$38麥樂雞（9件）及飲品配一款小食」，優惠任君選擇，讓您以至抵價享受人氣美食！
同日起，「$1大可樂優惠」強勢回歸，另外，兩款超值套餐優惠券為您免費送上小食！首先有「選購指定超值套餐送麥炸雞（1件）」，可選原味或蜜糖BBQ口味！而晚餐時間就不要錯過「【晚上6時起】選購指定超值套餐送一款小食」，可選麥樂雞（4件）、蘋果批或OREO麥旋風！
除了以上各款優惠，下星期亦繼續有多款不同時段優惠券可供選購，包括韓式系列「【全新韓味】韓式甜辣麥炸雞套餐$39」及「【大勢組合】脆爆雞腿飽套餐配阿華田批減$3 」；下午茶時段「【下午茶優惠】$19魚柳飽配熱港式奶茶」及「【下午茶優惠】$25 McCafé濟州柑橘冰雪」；以及早晨時段「$26 醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡」及「蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐減$3」等。