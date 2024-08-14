麥當勞新包｜韓式甜辣麥炸雞套餐$39　兼嘆藍莓麥旋風、柚子吉士批及特飲

麥當勞超人氣韓風美食脆爆雞腿飽及韓式甜辣麥炸雞將於將於明天（8月15日）載譽回歸，並為大家帶來更多韓式新品，包括韓式柚子吉士批、藍莓麥旋風及柚子乳酸味特飲，脆爆雞腿飽及韓式甜辣麥炸雞限時套餐價只需$39，大家千萬別錯過！

麥當勞$39歎韓式甜辣麥炸雞套餐

人氣麥炸雞推出期間口味，脆爆雞腿飽採用特大*原塊雞腿肉，以披薩草、大蒜、洋蔥和百里香等香料醃製，炸得金黃香脆又惹味，再配上韓國直送、以酸忌廉、茄汁及芥末醬等材料混合而成的秘製煙燻醬汁，香濃好味道！另外韓式甜辣麥炸雞亦不能忽視，嚴選優質雞鎚及雞上髀，以辣椒、洋蔥和大蒜等辛辣香料醃製，韓式甜辣味道越食越過癮！兩款套餐限時優惠價$39，大家除了透過麥當勞App手機下單外，亦可親臨餐廳於櫃檯或自助點餐機均可享受此優惠直接選購，同時更可加$9升級套餐至大大啖組合，以品嚐Shake Shake大薯條及大大杯系列。