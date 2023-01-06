麥當勞新年聯乘LINE FRIENDS 期間限定招財福堡+扭扭薯條回歸 套餐$38就食到！

今個農曆新年，人氣爆燈的LINE FRIENDS齊齊聚首麥當勞，與大家恭賀新春。1月9日起，麥當勞帶來招財福堡系列及多款新春限定特色美食，只需$38就可以歎到招財牛堡套餐！

招財福堡系列回歸 行大運必食 1月9日起，LINE FRIENDS朋友仔帶同招財福堡系列來麥當勞，包括招財牛堡、招財雞堡、黃金脆薯牛堡以及黃金菠蘿雞堡。黃金脆薯牛堡由脆薯餅、牛肉、洋蔥粒和芝麻長麵包組成，口感豐富帶來大滿足；而大受歡迎的黃金菠蘿雞堡今年亦再度歸來，鬆軟麵包配上板燒雞腿和爽脆生菜，再加入酸酸甜甜的原片菠蘿，讓您大「雞」大利！而兩款經典新春限定漢堡——招財牛堡和招財雞堡亦會同步登場，誓令大家食指大動！ 新年當然要麥麥行大運！麥當勞同日起推出「推廣價 $38歎招財牛堡套餐」 (標準價$40.5起)，無論到餐廳點餐或經麥當勞App下單，均可享受此優惠！麥當勞祝願大家金「牛」滿屋、豐衣足食！

多款新春限定特色美食登場 麥當勞新春限定特色美食均以LINE FRIENDS卡通圖案包裝盛載，另外多款人氣美食回歸，包括大受歡迎的扭扭薯條、小龍蝦湯、紅豆吉士批、熱情果梳打。各款招財福堡超值套餐均可加港幣3元配金黃香脆的扭扭薯條，或加港幣9元升級至大大啖組合以享增量裝扭扭薯條及熱情果梳打。 另有「行運孖堡二人餐」，套餐包括2款主食（招財牛堡一份 及 黃金脆薯牛堡/ 黃金菠蘿雞堡各一份）、中薯條（2份）及中汽水（2杯），更可以優惠價港幣14元加配紅豆吉士批（2個）或選配其他美食。此外，由1月9日起惠顧任何招財福堡套餐，即享一套四款萌爆的LINE FRIENDS與麥當勞新年利是封；凡購買「行運孖堡二人餐」更能獲得兩套利是封！利是封上印有CONY、BROWN、SALLY、CHOCO和麥當勞美食。利是封數量有限，贈完即止。