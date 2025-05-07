麥當勞新推「BABYMONSTER 限定應援禮盒」今日下午2時開搶！麥當勞APP抽獎贏香港演唱會門票

麥當勞宣布將於今日（5月7日）下午2時推出全新「BABYMONSTER限定應援禮盒」，內含三款精美應援物，包括全新從未曝光的相卡套裝(一套 8 張)、 A3 海報(共 2 張)等精品，粉絲必搶！另外由即日起至 5 月 11 日，麥當勞 App 會員都有專屬福利，除了可抽獎贏BABYMONSTER人氣女團演唱會門票，更有機會獲得免費脆爆雞腿飽套餐或超值套餐優惠券(價值$5) 等電子優惠券，下文即睇詳情！

BABYMONSTER 限定應援禮盒購買詳情 麥當勞早前推出「麥當勞 x BABYMONSTER 珍藏小卡套裝」後，粉絲反應熱烈，早已火速售罄。今次特別加推限量「麥當勞 x BABYMONSTER 限定應援禮盒」，內容同樣豐富，包括全新從未曝光的相卡套裝(一套 8 張)、 A3 海報(共 2 張)，以及應援貼紙，非常實用，讓大家隨時隨地為 BABYMONSTER 打氣！

由 5 月 7 日下午 2 時起開始預購，麥當勞 App 會員可透過App 主頁內的活動 banner 登入預購網站，選購「$78 韓式應援二人餐」—包括脆爆雞腿飽及韓式甜辣麥炸雞套餐各一份， 並於下單付款時從指定 60 間麥當勞餐廳中選擇取貨地點。成功預購的顧客會收到確認電郵，內含一個 QR Code 供顧客分別於兩個階段：於 2025 年 5 月 15 日起或於 2025 年 5 月 22 日起陸續領取「麥當勞 x BABYMONSTER 限定應援禮盒」以及韓式應援二人餐，數量有限，粉絲們務必把握入手機會！