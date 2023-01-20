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2023-01-20 18:00:00

麥當勞新春優惠！ $100/8杯McCafe咖啡+招財福堡系列 加錢換LINE FRIENDS陶瓷碗碟套裝

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麥當勞新春優惠！ $100/8杯McCafe咖啡+招財福堡系列 加錢換LINE FRIENDS陶瓷碗碟套裝

麥當勞新春優惠！ $100/8杯McCafe咖啡+招財福堡系列 加錢換LINE FRIENDS陶瓷碗碟套裝

兔年將至，由下星期一(123)起，麥當勞APP送上多款電子優惠券，精選一系列賀年優惠，包括$100/8McCafe咖啡招財福堡系列，更可以加錢換購LINE FRIENDS陶瓷碗碟套裝，與大家過個喜慶新春！

123日起，麥當勞App用戶可選擇「購買黃金菠蘿雞堡加大套餐減$3」，或「$54 歎加大黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐配紅豆吉士批」，即可享受新年必食的招財福堡系列！ 與親朋戚友聚會拜年，「$10歎紅豆吉士批」或「買任何超值套餐加$11歎小龍蝦湯」是您的最佳選擇，用美味小食與親友分享新一年的喜悅！

購買黃金菠蘿雞堡加大套餐減$3 (+$3升級大大啖套餐) $54 歎加大黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐配紅豆吉士批 (+$3升級大大啖套餐) $10歎紅豆吉士批 買任何超值套餐加$11 歎小龍蝦湯

除了美食之外，亦不要錯過麥當勞與LINE FRIENDS為您精心準備的賀年禮物！ 顧客可於餐廳或麥當勞App内選「買任何產品加$156 LINE FRIENDS與麥當勞陶瓷碗碟套裝」或「買任何產品加$$78 LINE FRIENDS與麥當勞陶瓷碗碟套裝— BROWN款或CONY款」 ，功能多樣的碗碟套裝配上可愛爆燈的BROWNCONY，絕對是送禮自用兩相宜的選擇！ 而買任何產品加$100 LINE FRIENDS McCafé 陶瓷杯連蓋及飲品換領券2 亦繼續可供選購，除了有精美的陶瓷杯連蓋之外，更可一次過品嘗兩杯全新飲品海鹽棉花糖味朱古力及榛子味朱古力咖啡。以上三款麥當勞或McCafé LINE FRIENDS推廣套裝數量有限，售完即止。

買任何產品加$156換領LINE FRIENDS與 麥當勞陶瓷碗碟套裝 買任何產品加$78換領 LINE FRIENDS與 麥當勞陶瓷碗碟套裝 — BROWN款或CONY款 買任何產品加$78換領 LINE FRIENDS與 麥當勞陶瓷碗碟套裝 — BROWN款或CONY款 買任何產品加$100換領LINE FRIENDS 與McCafé 陶瓷杯連蓋及McCafé飲品換領券2張

麥當勞App內亦會有各款不同時間的優惠，如「歎香嫩豬扒系列早晨套餐減$3」及「爆蒜麥炸雞（2件）超值套餐減$10」等，讓麥當勞美食於新一年隨時隨地陪著您！ 而咖啡愛好者就不可錯過McCafé手調咖啡優惠券，歡迎選購即可享低至半價的歎「靚」啡超值優惠！

$100任選8杯指定手調咖啡 歎香嫩豬扒系列早晨套餐減$3 $21 醒晨超值選 [可重複使用] (星期一至五適用，公眾假期除外) 爆蒜麥炸雞（2件）超值套餐減$10 $90麥炸雞二人餐 [可重複使用] 指定McCafé X LINE FRIENDS飲品減$3 $26 醒晨超值選配McCafe飲品（細） $26 醒晨超值選配McCafe飲品（細） $26 醒晨超值選配McCafe飲品（細） $36 McCafé早晨Combo (意式飽系列) $39 McCafé午後Combo(薄餅系列) $42 McCafé蛋糕Combo 買滿$150即送麥炸雞2件 買滿$300即送麥炸雞六件 買滿$120即送麥樂雞(9件) $62 招財福堡 Combo一人餐 $128 招財福堡 Combo二人餐
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