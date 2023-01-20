麥當勞新春優惠！ $100/8杯McCafe咖啡+招財福堡系列 加錢換LINE FRIENDS陶瓷碗碟套裝

兔年將至，由下星期一(1月23日)起，麥當勞APP送上多款電子優惠券，精選一系列賀年優惠，包括$100/8杯McCafe咖啡、招財福堡系列，更可以加錢換購LINE FRIENDS陶瓷碗碟套裝，與大家過個喜慶新春！

1月23日起，麥當勞App用戶可選擇「購買黃金菠蘿雞堡加大套餐減$3」，或「$54 歎加大黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐配紅豆吉士批」，即可享受新年必食的招財福堡系列！ 與親朋戚友聚會拜年，「$10歎紅豆吉士批」或「買任何超值套餐加$11歎小龍蝦湯」是您的最佳選擇，用美味小食與親友分享新一年的喜悅！

除了美食之外，亦不要錯過麥當勞與LINE FRIENDS為您精心準備的賀年禮物！ 顧客可於餐廳或麥當勞App内選「買任何產品加$156 LINE FRIENDS與麥當勞陶瓷碗碟套裝」或「買任何產品加$$78 LINE FRIENDS與麥當勞陶瓷碗碟套裝— BROWN款或CONY款」 ，功能多樣的碗碟套裝配上可愛爆燈的BROWN和CONY，絕對是送禮自用兩相宜的選擇！ 而買任何產品加$100 LINE FRIENDS 與McCafé 陶瓷杯連蓋及飲品換領券2張 亦繼續可供選購，除了有精美的陶瓷杯連蓋之外，更可一次過品嘗兩杯全新飲品海鹽棉花糖味朱古力及榛子味朱古力咖啡。以上三款麥當勞或McCafé 與LINE FRIENDS推廣套裝數量有限，售完即止。