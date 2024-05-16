麥當勞綠色主題餐廳登陸屯門市廣場 推全新開心樂園餐圖書系列+期間限定親子樂園

今年，麥當勞將繼續推動可持續發展，宣佈於屯門市廣場二期開設全新綠色主題餐廳，鼓勵大眾實踐綠色生活，齊齊為地球，麥麥行多步。除了推出綠色餐飲體驗以促進環保理念，香港麥當勞連續第三年與環保大使郭富城及深受小朋友歡迎的Pinkfong Baby Shark攜手推廣親子共讀，推出開心樂園餐圖書系列，並首次夥屯門市廣場推出麥當勞Baby Shark親子樂園，以寓教於樂的方式啟發下一代實踐環保生活，鼓勵小朋友從小關注環保議題，培養他們的可持續發展意識。
推動綠色餐飲體驗 開展環保新一章
麥當勞近年來一直對推動綠色營運不遺餘力。繼去年於太和開設全港首間LEED零碳認證餐廳後，麥當勞今年於屯門市廣場二期開設全新綠色主題餐廳，融合多種創意環保元素，例如使用獲得Cradle to Cradle Certified®認證的裝修物料，以及由咖啡渣製成的環保高凳等，從多方面的細節實踐綠色營運。而且，自今年2月起，麥當勞已開始陸續為各餐廳增設廢物分類箱，目標在年底前會有60間麥當勞餐廳使用廢物分類箱，鼓勵顧客用餐後為紙餐具及剩餘食物分類，養成良好環保習慣。
此外，早於2022年，全線香港麥當勞餐廳及McCafé已實行「齊齊減塑」的措施，停止提供即棄塑膠餐具，轉用木餐具。今年，麥當勞在此基礎上更行多一步，餐廳堂食已轉用全紙製餐具和容器，以取代即棄塑膠用品，外賣杯亦已轉為全紙製物料。
寓教於樂 教育下一代珍惜地球
麥當勞已連續第三年與環保大使郭富城和全球深受歡迎的IP Baby Shark合作，拍攝全新一輯充滿教育意義和趣味性的環保宣傳短片，鼓勵下一代養成環保分類好習慣，推廣綠色生活。歡迎瀏覽麥當勞官方YouTube頻道觀看環保大使郭富城及Baby Shark合作的全新環保宣傳短片：
環保主題圖書 傳遞環保知識
作為全球最大的兒童圖書出版商之一，麥當勞一直透過「開心樂園餐」附送的書籍向小朋友們傳遞環保知識，至今已累積出版逾八十萬本環保主題圖書。今年，麥當勞與Baby Shark再度攜手推出以Baby Shark為主題的六款全新開心樂園餐圖書，主題分別為「和地球野餐」、「小星星再發光」、「海洋保衛隊」、「愛心百貨公司」、「地球健康100分」及「曲奇餅的使命」，藉趣味內容和親子共讀書籍的有趣方式，將環保知識傳授給下一代，鼓勵大眾一同「麥麥行多步」。
期間限定麥當勞Baby Shark親子樂園
此外，由5月17日至31日期間，麥當勞於屯門市廣場一期中庭推出期間限定麥當勞Baby Shark親子樂園，有6個體驗區，包括巨型滑梯、夏日主題的波波池和攀爬城堡等。樂園內佈滿麥當勞及Baby Shark的有趣打卡位及含環保教育意義的體驗，適合家長帶同小朋友一同參與。參加者即日起可於指定網站購買門票預約參加及參閱詳情，先到先得，額滿即止。親子樂園的所有收益扣除成本後，將捐贈給香港麥當勞叔叔之家慈善基金，支援長期病患兒童及其家人。透過這一系列寓教於樂的聯乘合作，香港麥當勞希望教育下一代珍惜地球、實踐環保生活，為可持續未來作出貢獻。