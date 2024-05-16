麥當勞綠色主題餐廳登陸屯門市廣場 推全新開心樂園餐圖書系列+期間限定親子樂園

今年，麥當勞將繼續推動可持續發展，宣佈於屯門市廣場二期開設全新綠色主題餐廳，鼓勵大眾實踐綠色生活，齊齊為地球，麥麥行多步。除了推出綠色餐飲體驗以促進環保理念，香港麥當勞連續第三年與環保大使郭富城及深受小朋友歡迎的Pinkfong Baby Shark攜手推廣親子共讀，推出開心樂園餐圖書系列，並首次夥屯門市廣場推出麥當勞Baby Shark親子樂園，以寓教於樂的方式啟發下一代實踐環保生活，鼓勵小朋友從小關注環保議題，培養他們的可持續發展意識。

推動綠色餐飲體驗 開展環保新一章

麥當勞近年來一直對推動綠色營運不遺餘力。繼去年於太和開設全港首間LEED零碳認證餐廳後，麥當勞今年於屯門市廣場二期開設全新綠色主題餐廳，融合多種創意環保元素，例如使用獲得Cradle to Cradle Certified®認證的裝修物料，以及由咖啡渣製成的環保高凳等，從多方面的細節實踐綠色營運。而且，自今年2月起，麥當勞已開始陸續為各餐廳增設廢物分類箱，目標在年底前會有60間麥當勞餐廳使用廢物分類箱，鼓勵顧客用餐後為紙餐具及剩餘食物分類，養成良好環保習慣。

此外，早於2022年，全線香港麥當勞餐廳及McCafé已實行「齊齊減塑」的措施，停止提供即棄塑膠餐具，轉用木餐具。今年，麥當勞在此基礎上更行多一步，餐廳堂食已轉用全紙製餐具和容器，以取代即棄塑膠用品，外賣杯亦已轉為全紙製物料。