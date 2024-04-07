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生活
2024-04-07 15:00:00

麥當勞繼續推18件麥樂雞+Shake Shake薯條 買套餐減$5 加推全球限量「Vick珍藏版套裝」

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麥當勞繼續推18件麥樂雞+Shake Shake薯條 買套餐減$5 加推全球限量「Vick珍藏版套裝」

麥當勞繼續推18件麥樂雞+Shake Shake薯條 買套餐減$5 加推全球限量「Vick珍藏版套裝」

麥當勞新一周優惠！麥當勞明日(48)起繼續推出「18件麥樂雞套餐減$5」及「麥麥慳」套票等多款優惠；此外，麥當勞亦宣布全面加推早前引起搶購熱潮的「Vick珍藏版套裝」，由即日起於指定25間餐廳櫃檯或麥當勞App內用$480即可購買現貨，讓您無須等待，立即帶獨家Vick公仔回家，同時享受18件麥樂雞套餐！

Vick珍藏版套裝反應熱烈

早前麥當勞與日本人氣平面藝術家Verdy聯乘推出「Vick珍藏版套裝」，旋即帶來搶購熱潮、反應非常熱烈！為回應市場對聯乘產品的熱烈需求，麥當勞隨即為指定25間麥當勞餐廳進行補貨，由即日起，顧客可於指定25間餐廳櫃檯或麥當勞App內購買「 Vick珍藏版套裝」現貨；App會員只須於麥當勞App 內揀選「【可即時取貨】全球限量Vick珍藏版套裝$48018件麥樂雞套餐（連4款期間限定滋味醬）」優惠券，並從指定25間餐廳選取貨餐廳，即可前往取貨。此外，於西九文化區的「Shake & Dip Playground」主題展覽內亦有「Vick珍藏版套裝」現貨發售，機會難逢，早前未能成功訂購的顧客要把握機會！

【可即時取貨】全球限量Vick珍藏版套裝$480送18件麥樂雞套餐（連4款期間限定滋味醬

【可即時取貨】全球限量Vick珍藏版套裝$480送18件麥樂雞套餐（連4款期間限定滋味醬）

此外，明日（48日）起，多款Shake & Dip優惠券繼續可供選購，首選「18件麥樂雞套餐減$5」優惠，可以一次過Dip盡「蒜辣蛋黃醬」、「煙燻芝士醬」、「香草檸檬醬」及「蜜糖芥末醬」4款期間限定滋味醬，與親朋好友一同分享豐盛美味的一餐！

18件麥樂雞套餐減$5 (歎齊4款醬) 18件麥樂雞套餐減$5 (歎齊4款醬) $29歎6件麥樂雞套餐(歎1款醬) 9件麥樂雞配雀巢美祿味麥旋風四道菜套餐減$5 (歎2款醬) $11酥皮朱古力批 $17雀巢®美祿®味麥旋風

「麥麥慳」套票優惠熱賣

而大受歡迎的「麥麥慳」套票優惠依然熱賣中，讓大家用至抵價麥麥慳、麥麥食！分別有「麥麥抵食套餐換購券」或「著數之晨套餐換購券」，全日適用，包括超值套餐及超值早晨套餐，平均$25起一餐，至抵價嘗盡各款人氣美食！喜歡麥當勞美食的您絕對不能錯過，立即打開麥當勞App選購，$100起歎足4個餐，早買早享受，讓您以最優惠的價格歎麥當勞滋味！

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