麥當勞繼續推18件麥樂雞+Shake Shake薯條 買套餐減$5 加推全球限量「Vick珍藏版套裝」

麥當勞新一周優惠！麥當勞明日(4月8日)起繼續推出「18件麥樂雞套餐減$5」及「麥麥慳」套票等多款優惠；此外，麥當勞亦宣布全面加推早前引起搶購熱潮的「Vick珍藏版套裝」，由即日起於指定25間餐廳櫃檯或麥當勞App內用$480即可購買現貨，讓您無須等待，立即帶獨家Vick公仔回家，同時享受18件麥樂雞套餐！

Vick 珍藏版套裝反應熱烈 早前麥當勞與日本人氣平面藝術家Verdy聯乘推出「Vick珍藏版套裝」，旋即帶來搶購熱潮、反應非常熱烈！為回應市場對聯乘產品的熱烈需求，麥當勞隨即為指定25間麥當勞餐廳進行補貨，由即日起，顧客可於指定25間餐廳櫃檯或麥當勞App內購買「 Vick珍藏版套裝」現貨；App會員只須於麥當勞App 內揀選「【可即時取貨】全球限量Vick珍藏版套裝$480送18件麥樂雞套餐（連4款期間限定滋味醬）」優惠券，並從指定25間餐廳選取貨餐廳，即可前往取貨。此外，於西九文化區的「Shake & Dip Playground」主題展覽內亦有「Vick珍藏版套裝」現貨發售，機會難逢，早前未能成功訂購的顧客要把握機會！

此外，明日（4月8日）起，多款Shake & Dip優惠券繼續可供選購，首選「18件麥樂雞套餐減$5」優惠，可以一次過Dip盡「蒜辣蛋黃醬」、「煙燻芝士醬」、「香草檸檬醬」及「蜜糖芥末醬」4款期間限定滋味醬，與親朋好友一同分享豐盛美味的一餐！