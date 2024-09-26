麥當勞聯乘 Crocs™️推出開心樂園餐玩具 必搶10款鎖匙扣玩具！明天起換購

麥當勞聯乘 Crocs™️ 開心樂園餐玩具搶先睇

今次開心樂園餐 Crocs™️鎖匙扣玩具一套10款，以多款麥當勞美食及開心樂園餐餐盒為靈感，將充滿童年回憶和趣味的麥當勞元素與 Crocs™️的經典 Clogs 系列鞋款結合，打造出色彩鮮艷、玩味十足的鎖匙扣玩具，日常配襯都可以用到，時尚又實用！必搶在9月27日起率先登場的麥麥笑 Crocs 玩具，此款玩具以開心樂園餐餐盒為靈感，採用麥當勞品牌的紅色和黃色為主調，在鞋面加上開心樂園餐餐盒的微笑圖案，讓人不禁回憶起童年時品嚐開心樂園餐的快樂時光。其他款式則以麥當勞美食為主題，例如巨無霸 Crocs 玩具、薯條 Crocs 玩具和麥樂雞 Crocs 玩具等。



顧客凡惠顧任何開心樂園餐，即可隨機獲贈每週其中一款指定的 Crocs™️鎖匙扣玩具或圖書。每款鎖匙扣玩具會以相應設計主題的迷你鞋盒包裝盛載，並附送 Jibbitz™️ 鞋飾貼紙 1 張，數量有限，換完即止，各位記得去食開心樂園餐換購！