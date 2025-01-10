麥當勞聯乘Hello Kitty推招財福堡系列 新春限定扭扭薯條/紅豆年糕批/全新草莓乳酸味特飲

為迎接新年，麥當勞宣佈即日起與人氣Sanrio角色Hello Kitty推出招財福堡系列，更有多款新春限定美食登場！萌爆Hello Kitty更化身成麥當勞樂園人物，扮成漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟粉墨登場，即睇詳請。

新春必試！ $39 招財牛堡套餐

即日起，招財福堡系列強勢回歸！包括招財牛堡、招財雞堡、黃金脆薯牛堡以及黃金菠蘿雞堡。黃金脆薯牛堡用上口感鬆軟的黃金長麵包夾著脆薯餅、沾上濃郁黑胡椒醬的牛肉和洋蔥粒，口感滋味豐富；而黃金菠蘿雞堡則以板燒雞腿和爽脆生菜，配搭多汁酸甜原片菠蘿，令各位胃口大開！其餘兩款經典選擇有招財牛堡和招財雞堡，多重滋味大滿足。

麥當勞更推出超值$39招財牛堡套餐，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及麥當勞App均能享受此優惠。