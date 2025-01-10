麥當勞聯乘Hello Kitty推招財福堡系列 新春限定扭扭薯條/紅豆年糕批/全新草莓乳酸味特飲

為迎接新年，麥當勞宣佈即日起與人氣Sanrio角色Hello Kitty推出招財福堡系列，更有多款新春限定美食登場！萌爆Hello Kitty更化身成麥當勞樂園人物，扮成漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟粉墨登場，即睇詳請。
新春必試！$39招財牛堡套餐
即日起，招財福堡系列強勢回歸！包括招財牛堡、招財雞堡、黃金脆薯牛堡以及黃金菠蘿雞堡。黃金脆薯牛堡用上口感鬆軟的黃金長麵包夾著脆薯餅、沾上濃郁黑胡椒醬的牛肉和洋蔥粒，口感滋味豐富；而黃金菠蘿雞堡則以板燒雞腿和爽脆生菜，配搭多汁酸甜原片菠蘿，令各位胃口大開！其餘兩款經典選擇有招財牛堡和招財雞堡，多重滋味大滿足。
麥當勞更推出超值$39招財牛堡套餐，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及麥當勞App均能享受此優惠。
Hello Kitty聯乘麥當勞樂園人物+麥當勞50週年主題登場
Hello Kitty更為大家送上驚喜，搖身一變化身成麥當勞樂園人物漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，以及換上麥當勞50週年主題服飾，可愛度滿分！招財福堡系列均會印上Hello Kitty與麥當勞樂園人物及麥當勞50週年主題服飾的包裝，讓Hello Kitty伴您度過笑容滿載的新年！
新春美食登場
同日起，麥當勞同步推出多款人氣限時美食，包括人氣高企的扭扭薯條、全新草莓乳酸味特飲以酸甜清新的草莓乳酸味梳打，搭配香甜雜果，雙倍甜蜜。更有新年必食紅豆年糕批回歸，粉紅色酥脆外層配上香甜綿滑的紅豆沙和年糕餡料。不可錯過濃郁鮮甜的小龍蝦湯，陪伴大家共賀新春！
麥當勞經典利是封限時登場
麥當勞App用戶還可使用「黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3」或「指定招財福堡套餐四道菜滋味套餐減$3」優惠，麥當勞App用戶更可憑使用以上優惠券，獨家專享隨餐附送一套四款麥當勞經典利是封。利是封印上一眾麥當勞樂園人物肖像，多個角色驚喜現身，送上新年祝福！利是封數量有限，送完即止。