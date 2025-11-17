麥當勞親子會2026會員招募 基本會籍$48起 $68入會即送Sanrio陶瓷碗套裝

麥當勞親子會2026由即日起進行會員招募，兩款會籍會費維持不變，更首次可用麥當勞 App積分免費換領會籍！「基本會籍」只需$48，而以$68入會成為「尊尚會籍」更可享多項著數優惠，包括多款隨機送出的合作夥伴禮品及優惠券，以及 Cinnamoroll & Pompompurin 精美陶瓷碗套裝乙份，大家切勿錯過！

麥當勞親子會共有兩種會籍，分別是「尊尚會籍」及「基本會籍」。兩款會籍均可享有 5 款免費美食優惠券，當中包括「迎新禮遇：板燒雞腿飽配中汽水乙份」、「生日禮遇：原味或蜜糖 BBQ 麥炸雞(1 件)配中汽水乙份」以及「兒童節禮遇：新地乙杯」、「母親節禮遇：麥芝蛋飽配中汽水乙份」，以及「父親節禮遇：McCafé凍即磨黑咖啡乙杯」。

而「尊尚會籍」會員的禮遇更豐富，除了可享迎新及節日禮遇，包括 5 款免費美食優惠券和全年無限次專屬福利外，入會更即送總值超過$680 的迎新禮品包，包括多款隨機送出的合作夥伴禮品及優惠券，以及 Cinnamoroll & Pompompurin 精美陶瓷碗套裝乙份。

另外麥當勞親子會今年首次推出全新會籍優惠，原需$48 入會費的「基本會籍」，麥當勞App會員今年可專享會員積分優惠，以 1,600 分換領「基本會籍」，變相毋須加錢即可免費成為麥當勞親子會會員，並同樣享有迎新及節日禮遇，以及全年無限次專屬福利，總值超過$158 獎賞！