麥當勞長假期震撼優惠！$30麥炸雞套餐 真．D24榴槤新地強勢回歸 期間限定價$27

今個長假期麥當勞為大家帶來震撼優惠！由即日起至5 月 5 日期間，麥當勞 App 用戶可以破天荒至抵價「原味麥炸雞(2 件) 或蜜糖 BBQ 麥炸雞(2 件)套餐」。而超人氣真．D24榴槤新地亦強勢回歸，榴槤果蓉搭配雲呢拿新地，每口都是榴槤飄香，榴槤迷必食！

長周末震撼優惠登陸麥當勞App

由5 月 1 日至 5 月 5 日期間，三款期間限定麥當勞 App 優惠登場，包括全新「$30 原味麥炸雞(2 件) 或蜜糖 BBQ 麥炸雞(2 件)套餐」優惠，超值價錢就能享用香脆又 Juicy 的麥炸雞！另外兩款大熱人氣優惠「$48 麥樂雞(18 件)」以及「$88 脆香雞翼分享桶(16 件)」亦同步登場！另外榴槤控最愛的真．D24 榴槤新地亦將於即日起以期間限定價$27 於全線麥當勞甜品站發售，追加一球D24 榴槤蓉只需$18，最多可以追加 1 次，數量有限，售完即止，大家一於把握機會。



麥當勞 x AlipayHK 優惠：掃碼進入入指定頁面領取買$50 減$5 禮券為慶祝長週末來臨，即日起至 5 月 14 日期間，顧客凡於 AlipayHK 指定頁面領取買$50 減$5 禮券然後於麥當勞餐廳或 App 使用 AlipayHK 消費滿$50 元或以上，即可享有$5 元折扣優惠。$5 禮券每日指定時段發放（上午七時，中午十二時，傍晚六時發放）。優惠詳情請參閱 AlipayHK app。