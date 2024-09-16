麥當勞限時3款套餐優惠 免費柚子吉士批/$1麥炸雞/套餐減$5 繼續推超抵為食卡

由下星期一（9月16日）起，用戶只需打開麥當勞App即可選用三款至抵套餐優惠，包括「選購指定超值套餐送韓式柚子吉士批」，免費享用額外滋味甜品、「選購指定超值套餐加$1配韓式甜辣麥炸雞(1件)」，只需加$1即可品嚐Juicy嫩滑炸雞，以及「選購指定超值套餐減$5」。

此外，過往深受大家喜愛的為食卡繼續熱賣。即日起，只需打開麥當勞App，選擇$10 為食卡優惠券，先付$10購買30張換購券，換購券於30分鐘內會存入麥當勞App「優惠」頁面。使用每張換購券時以原價購買任何一款A區美食，即免費送一款B區美食，最高共可慳$630！A區美食包括各款人氣飲品，包括凍港式奶茶（大）、凍檸檬茶（大）、凍即磨黑咖啡、厚椰奶鐵或指定大大啖飲品，而B區的各款人氣美食，則有中薯條、兩件蘋果批、士多啤梨新地或朱古力新地、Oreo麥旋風式或大汽水。換購券使用日期至10月13日。