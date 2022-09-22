麥當勞齊齊減塑 聯同Pinkfong Baby Shark及郭富城攜手推出全新開心樂園餐圖書 提倡環保教育

麥當勞宣佈聯同Baby Shark及郭富城推出兒童環保故事書系列，鼓勵家長與子女共讀，並灌輸環保觀念，實行「齊齊減塑」。

麥當勞一直致力推動親子共讀，鼓勵家庭建立溫馨而緊密的親子關係。香港麥當勞今天宣佈全線麥當勞餐廳及McCafé實行「齊齊減塑」，由即日起分階段停止提供*塑膠餐具，轉用木餐具，預計每年減少使用約一億件塑膠，麥當勞同日亦宣佈與Pinkfong Baby Shark合作推出全新環保圖書系列，並邀請了星級環保爸爸郭富城擔任環保大使，鼓勵減少使用一次性塑膠，攜手推動環保教育，為一眾小朋友帶來綠色新學年。 *由2022年9月22日起停止提供膠羹、膠叉、膠刀及膠餐具袋，而其餘餐具包括麥旋風羹及McCafé黑色長羹將於下一階段停止供應。

聯同 Baby Shark 推出全新環保圖書系列 星級爸爸郭富城擔任環保大使 麥當勞作為全球最大兒童圖書出版商之一，香港麥當勞亦自2015年起推出「Happy Reading親子閱讀樂」，截至2021年年底已透過開心樂園餐送出700 萬本圖書，鼓勵親子共讀，締造溫馨的親子時光外，亦可增加雙向交流，為兒童培養良好的品格，並授予環保知識。 而Baby Shark作為YouTube全球播放量最多的影片的主人翁，點擊量超過 110 億，是The Pinkfong Company旗下的人氣卡通人物。香港麥當勞今次聯同 Baby Shark，於這個新學年為開心樂園餐推出全新系列一共六本圖書，分別有「減塑學堂」、「飲管 NO!NO!NO! 」、「幫幫大森林」、「節能鯊魚寶寶」、「大嘥鬼 NO WAY」及「大戰垃圾大魔王」，取材自Baby Shark一家的日常生活點滴，內容涵蓋減塑、減少浪費和節能的訊息，藉趣味盎然的故事教育下一代建立正確的環保概念。

開心樂園餐將推出取材自Baby Shark一家的日常生活點滴，內容關於環保的六本圖書，包括「減塑學堂」、「飲管 NO!NO!NO! 」、「幫幫大森林」、「節能鯊魚寶寶」、「大嘥鬼 NO WAY」及「大戰垃圾大魔王」。