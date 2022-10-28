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2022-10-28 17:01:11

麥當勞｜第二週「季前賽籃神卡」Ian+Edan+193登場！捐$99送限量版Big Mac籃球 有姜濤+Ian簽名

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麥當勞｜第二週「季前賽籃神卡」Ian+Edan+193登場！捐$99送限量版Big Mac籃球 有姜濤+Ian簽名

麥當勞｜第二週「季前賽籃神卡」Ian+Edan+193登場！捐$99送限量版Big Mac籃球 有姜濤+Ian簽名

麥當勞上星期推出「季前賽籃神卡」深受鏡粉歡迎，短短數天已經全部換罄！踏入第二周，它們再次推出「季前賽籃神卡」，有IanEdan193坐陣。捐款$99予麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得限量版Big Mac籃球！

第二周「季前賽籃神卡」登場 Ian+Edan+193

下星期一（1031日）起，麥當勞 App用戶可憑不同電子優惠券包括「$33歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或 $43歎巨無霸系列四道菜」，即可獲得隨機派發的「季前賽籃神卡」，本週「季前賽籃神卡」由 Ian Edan193接力登場，大家記得把握機會繼續儲卡珍藏啦！所有「季前賽籃神卡」數量有限，送完即止。

除了兩款新世代漢堡外，麥當勞App亦會送上各款至抵食優惠，讓劇迷追劇儲卡之餘亦可品嘗各款優惠美食，必食「$9蘋果吉士批」或「$15焦糖燉蛋味麥旋風」。

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捐款予麥當勞叔叔之家慈善基金 贏限量版Big Mac籃球

1031日起，只需成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，捐款$99予麥當勞叔叔之家慈善基金幫助有需要的病童及其家人，即有機會獲得限量版Big Mac籃球！

捐款活動會選出100名得獎者，每位得獎者可獲限量版Big Mac籃球乙個！ Big Mac籃球盒上更印有姜濤和Ian的簽名，別具收藏價值，做善事之餘又有機會獲得偶像簽名紀念版籃球，機會難逢！ 每位合資格的麥當勞App用戶可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於202211月下旬通過登記電郵公佈。

10月31日起，只需成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，捐款$99 予麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得限量版Big Mac籃球乙個（名額上限100名）！ 捐款活動時間：2022年10月31日至11月13日（晚上11時59分或之前）

另外，麥當勞及PayMe由即日起至1113日為大家帶來慳上慳優惠，顧客用PayMe於麥當勞餐廳或麥當勞 App惠顧滿 $35元或以上，即獲$5折扣優惠券於下次惠顧時使用。優惠券將於下次在麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿$35或以上時自動被使用。優惠數量有限，先到先得！

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