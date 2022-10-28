麥當勞｜第二週「季前賽籃神卡」Ian+Edan+193登場！捐$99送限量版Big Mac籃球 有姜濤+Ian簽名

麥當勞上星期推出「季前賽籃神卡」深受鏡粉歡迎，短短數天已經全部換罄！踏入第二周，它們再次推出「季前賽籃神卡」，有Ian、Edan及193坐陣。捐款$99予麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得限量版Big Mac籃球！

第二周「季前賽籃神卡」登場 有 Ian+Edan+193

下星期一（10月31日）起，麥當勞 App用戶可憑不同電子優惠券包括「$33歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或 「$43歎巨無霸系列四道菜」，即可獲得隨機派發的「季前賽籃神卡」，本週「季前賽籃神卡」由 Ian、 Edan及193接力登場，大家記得把握機會繼續儲卡珍藏啦！所有「季前賽籃神卡」數量有限，送完即止。

除了兩款新世代漢堡外，麥當勞App亦會送上各款至抵食優惠，讓劇迷追劇儲卡之餘亦可品嘗各款優惠美食，必食「$9蘋果吉士批」或「$15焦糖燉蛋味麥旋風」。