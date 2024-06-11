麥當勞「蝦堡系列」回歸 同步推櫻花蝦Shake Shake薯條/香蕉朱古力批/芒果麥旋風 Minions趣怪包裝

超人氣「蝦堡系列」再次強勢登陸麥當勞，由明天（6月12日）起，麥當勞聯乘萬眾期待的《壞蛋獎門人4》電影角色迷你兵團 (Minions) ，帶來經典蝦堡、菠蘿蝦堡和 Double滋味的魚柳蝦堡，而深受歡迎的Shake Shake薯條調味粉亦會回歸，聯同大熱夏日甜點——香蕉朱古力批、芒果OREO麥旋風和McCafé Double芒果冰雪等美食，齊齊迎接美味歡樂暑假。

是次「蝦堡系列」食品均以迷你兵團主題的趣怪包裝盛載，包括$39滋味蝦堡超值套餐優惠 (參考價$41起)，無論經麥當勞App或直接到餐廳點餐，均可享受此優惠。滋味蝦堡以泰國直送的彈牙蝦餅配合醒胃的千島醬和芥末醬，夾上鬆軟可口的芝麻麵包，帶來滿滿的夏日海洋滋味；酸甜清新的菠蘿蝦堡則以原片菠蘿和蛋黃醬作點綴，搭配鬆軟扭紋麵包，味道格外清爽；魚柳蝦堡中的魚柳以捕獲自可持續發展區域的西北太平洋深海狹鱈魚製成，香脆炸蝦餅加上外脆內嫩炸魚柳，帶來雙倍「脆」味。

迷你兵團更帶來多款期間限定美食：蝦堡最夾的配搭Shake Shake薯條亦驚喜回歸，櫻花蝦味調味粉帶有香濃櫻花蝦香味；熱帶菠蘿特飲加入原塊清甜多汁菠蘿，喝一口即帶來恍如置身海邊吹起陣陣涼風的感覺。夏日滋味少不了甜品：香蕉朱古力批同步強勢回歸，酥脆的朱古力批包裹著熱辣辣的香蕉果蓉和朱古力醬；芒果麥旋風則以雲呢拿新地為基礎，加上香濃芒果醬及OREO曲奇碎混合而成，絕對是夏日的最佳選擇。

迷你兵團特別喜愛水果香甜滋味，McCafé櫃檯同日推出夏日特飲Double芒果冰雪，特飲選用香甜呂宋芒和多汁鮮嫩的象牙芒，糅合兩種不同風味的芳香甘甜，雙重芒果滋味，啖啖消暑透心涼。

麥當勞 App 推出多款優惠 玩遊戲贏獎品

6月12日起，除了滋味蝦堡超值套餐以$39笑蝦蝦價登場，麥當勞App亦會推出一系列電子優惠券，包括「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡超值套餐減$3」以及「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡四道菜套餐配香蕉朱古力批減$5」。美味一餐想以甜品作結，可以選擇「$11香蕉朱古力批」或「$17芒果麥旋風」，或享用McCafé限定優惠「Double芒果冰雪減$3 」，與迷你兵團度過Sweet Summer。

全新「去吧！蝦堡奇兵」遊戲亦同步在麥當勞App上架，成功完成挑戰的App用戶更有機會獲得麥當勞蝦堡系列的額外電子優惠券！