麥當勞「蝦堡系列」回歸！角落小夥伴現身麥當勞 同場加映熱帶菠蘿特飲 /雀巢美祿味麥旋風 / 美祿味朱古力新地

今個夏天，深受歡迎的角落小夥伴™登陸麥當勞，呈獻仲夏海洋滋味，帶來經典「蝦堡系列」，幫您驅走悶熱暑氣！5月29日起，「滋味蝦堡」、「菠蘿蝦堡」以及Double滋味的「魚柳蝦堡」強勢回歸，聯同全新雀巢®美祿®味麥旋風、熱帶菠蘿特飲、菠蘿吉士批等多款美食一同登場。「滋味蝦堡」每次推出均得到粉絲熱烈支持，芝麻麵包配上泰國直送的彈牙蝦餅及醒胃惹味的千島醬和芥末醬，滿滿的夏日海洋滋味定必能滿足您味蕾，多款食品包裝同時以角落小夥主題的可愛包裝盛載！

麥當勞「蝦堡系列」回歸│ 菠蘿味美食登陸麥當勞 推出全新雀巢美祿味麥旋風

同日起，多款美食和全新雀巢®美祿®味麥旋風亦會乘著一股海洋和風來到麥當勞！與蝦堡至「Friend」的配搭非「脆薯格」莫屬！啖啖香脆惹味的馬鈴薯格，絕對能夠滿足味蕾！「熱帶菠蘿特飲」同時登場，特飲加入原塊清甜多汁菠蘿，喝一口即帶來恍如置身海邊吹起陣陣涼風的感覺，清爽透心涼！還有以清新菠蘿蓉配搭香甜吉士醬的「菠蘿吉士批」，甜而不膩！餐後甜點則有全新「雀巢®美祿®味麥旋風」，順滑新地上加入美祿粉和美祿可可球，一次盡嚐多重口感！