麥當勞｜麥當勞送MIRROR 2023年曆卡 有齊12位成員+Baby MIRROR肖像

麥當勞聯乘Baby MIRROR反應熱烈，今日麥當勞發放彩蛋，為答謝粉絲支持，麥當勞宣布凡預訂全套12款限量Baby MIRROR Mini公仔的粉絲，將可獲「限量2023鏡仔年曆卡」一張(包括早前已成功預購的顧客)，與大家一起迎接2023。

麥當勞聯乘Baby MIRROR反應熱烈。

麥當勞App用戶由即日起，可繼續以限量Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E優惠券，預購全套12款的限量版 Baby MIRROR Mini公仔，除了Baby MIRROR Mini公仔外，麥當勞將贈送限量2023鏡仔年曆一張（A5尺寸），年曆卡印有12位MIRROR成員肖像，可放於書桌或辦公室座位上，讓MIRROR為大家打氣，陪伴各位MIRO左右。而早前已成功預購限量Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E的顧客，亦同樣可獲贈年曆卡。

限量2023鏡仔年曆卡

麥當勞App用戶可重複使用「$500 [預售] 限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E (全套12款) 」優惠券，並於2023年1月中旬或之前陸續取貨。所有Baby MIRROR Mini公仔套裝及限量2023鏡仔年曆卡均數量有限，售完即止。粉絲可留意心水公仔套裝之發售餐廳，並點選有關餐廳及使用指定電子優惠券進行選購，同時亦可在網上查閱每間餐廳的供應量（連結：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LuUeZ-CIbousu6jg_ZWTJyBNyEPsAVC89eG6VZaQVq4/edit#gid=0）。