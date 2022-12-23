麥當勞｜麥當勞X Baby MIRROR最後一週 Ian+Jer+Alton壓軸登場 仲有限量團閃卡！

麥當勞再與MIRROR全員合作，一同推廣麥炸雞，麥當勞今日更首度釋出MIRROR宣傳拍攝花絮，以及Baby MIRROR限量版主題包裝盒。今期有Ian、Jer、Alton壓軸登場，分別有「鏡仔卡」及限量版主題包裝盒，更有限量團閃卡！

麥當勞 App 用戶 獨家換 限量「鏡仔卡」 今期有 Edan+ AK+ Lokman 來到最後一周，有由Edan、AK和Lokman接力登場，加上1款充滿團魂的組合卡，由Ian、Jer和Alton壓軸登場，加上1款充滿團魂的組合卡，總共推出4款 「鏡仔卡」供粉絲換領，而值得留意的是今個星期的組合卡更會有普通版和限量閃卡版登場，別具收藏價值！三位鏡仔亦繼續親自穿上代表自己的Baby MIRROR造型，以及配搭一款麥當勞美食或包裝。麥當勞 App用戶可憑不同電子優惠券包括「[BOSS必歎] $33麥炸雞（2件）配飲品」、「 [BOSS必歎]$36爆蒜麥炸雞（2件）配飲品」、「 [All in One] $36麥炸雞薯蓉套餐」、「[All in One] $39爆蒜麥炸雞薯蓉套餐」或「選購超值套餐加 $10配麥炸雞（1件）」等優惠，即可獲得隨機派發的「鏡仔卡」一張。所有「鏡仔卡」均數量有限，換完即止。

細心的粉絲相信已經發現，各款「鏡仔卡」除了卡面12位入型入格的鏡仔之外，卡背亦暗藏玄機！適逢第四週「鏡仔卡」推出，卡背的謎底亦在此首度公開！原來，只要集齊全套16款「鏡仔卡」並將其拼湊，卡背便會展現12位Baby MIRROR盡情開麥炸雞Party 的可愛海報，為鏡粉送上Cute爆聖誕禮物驚喜！

卡背便會展現12位Baby MIRROR盡情開麥炸雞Party 的可愛海報

麥當勞 X MIRROR 首度 聯乘 推出限量珍藏版 Baby MIRROR Mini 公仔 今次麥當勞將Baby MIRROR形象升級，推出限定Baby MIRROR Mini公仔。公仔袖珍易攜，大家可以隨身攜帶，又可以掛起Baby MIRROR Mini公仔迎佳節，讓MIRROR 24小時陪著您度過每個開心moment！ 由即日起，麥當勞App用戶可以「$500 [預售] 限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E (全套12款)」優惠券預購全套12款的限量版 Baby MIRROR Mini公仔，除了Baby MIRROR Mini公仔外，麥當勞將贈送限量2023鏡仔年曆一張（A5尺寸），讓MIRROR成員於新一年陪伴各位MIRO左右！

是次麥當勞特別為MIRROR設計Baby MIRROR卡通服飾，讓12子拍攝宣傳片時穿著，Cute版人仔配上既可愛又富代表性的麥當勞代表圖，呼應主題。而今次的Baby MIRROR限量版主題包裝盒，亦同樣配上12子的主題顏色，相信一眾鏡粉又要出動換盒了。

Baby MIRROR限量版主題包裝盒

買爆蒜麥炸雞 套餐 送 「 Baby MIRROR 分享盒」 去年推出的期間限定口味爆蒜麥炸雞深受大家歡迎，今次再度回歸！除推出1件單售及2件裝超值套餐外，更推出「Baby MIRROR 分享盒」，限量版主題分享盒上印有Baby MIRROR共12位成員的肖像，相信必定再度風靡一眾粉絲！「Baby MIRROR 分享盒」包括2件爆蒜麥炸雞、2件原味麥炸雞、2份香滑薯蓉、2杯中汽水和2件朱古力吉士批，最適合與三五知己分享！麥當勞App用戶憑「【We All Are】$88 麥炸雞派對套餐」電子優惠券享受麥炸雞「脆」味，更可隨機獲贈鏡仔卡兩張！

另外，由即日起至12月31日，顧客於全港麥當勞餐廳（包括收銀台或自助點餐機）或麥當勞App以指定滙豐信用卡作合資格簽賬，單一簽賬淨額滿港幣40元或以上，即可獲享額外20%「獎賞錢」回贈，每位持卡人上限為$50「獎賞錢」。 是次麥當勞亦首度與滙豐聯乘推出贈送美食優惠，在推廣期内，顧客只需以合資格滙豐Visa或Mastercard®信用卡於12月內逢星期一在麥當勞App內購買【BOSS必歎套餐】2 件麥炸雞 (原味或爆蒜) 配飲品及完成付款（不適用於銀聯雙幣信用卡、Apple Pay及Google Pay），即可獲指定麥當勞美食之電子優惠券一張！免費回贈的電子優惠券於四個工作日內會自動存入與購買時相同的合資格麥當勞App賬戶，電子優惠券有效期至2023年1月15日。 指定日子於麥當勞App簽賬選購 電子優惠券發放日 電子優惠券獎賞 2022年12月12日 2022年12月16日 士多啤梨新地 或 朱古力新地（一杯） 2022年12月19日 2022年12月23日 原味麥炸雞（一件） 2022年12月26日 2022年12月30日 Oreo麥旋風（一杯）