麥當勞｜麥當勞X Baby MIRROR第二周 今期有教主Anson Lo+Jeremy+Frankie 麥當勞App用戶專享$33麥炸雞優惠

麥當勞 App 用戶 獨家換 限量「鏡仔卡」 今期有Anson Lo+Jeremy+Frankie

來到第二周,由教主Anson Lo、Frankie和Jeremy接力登場,加上1款充滿團魂的組合卡,總共推出4款 「鏡仔卡」供粉絲換領。 三位鏡仔亦繼續親自穿上代表自己的Baby MIRROR造型,以及配搭一款麥當勞美食或包裝。麥當勞 App用戶可憑不同電子優惠券包括「[BOSS必歎] $33麥炸雞(2件)配飲品」、「 [BOSS必歎]$36爆蒜麥炸雞(2件)配飲品」、「 [All in One] $36麥炸雞薯蓉套餐」、「[All in One] $39爆蒜麥炸雞薯蓉套餐」或「選購超值套餐加 $10配麥炸雞(1件)」等優惠,即可獲得隨機派發的「鏡仔卡」一張。所有「鏡仔卡」均數量有限,換完即止。