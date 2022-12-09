麥當勞｜麥當勞X Baby MIRROR第二周 今期有教主Anson Lo+Jeremy+Frankie 麥當勞App用戶專享$33麥炸雞優惠

麥當勞再與MIRROR全員合作，一同推廣麥炸雞，麥當勞今日更首度釋出MIRROR宣傳拍攝花絮，以及Baby MIRROR限量版主題包裝盒。首週有姜濤、Stanley及Tiger打頭陣，分別有「鏡仔卡」及限量版主題包裝盒。今次更破天荒聯乘MIRROR推出限量公仔－－「趣」爆Baby MIRROR Mini公仔，數量有限，鏡粉必儲！

麥當勞 App 用戶 獨家換 限量「鏡仔卡」 今期有Anson Lo+Jeremy+Frankie 來到第二周，由教主Anson Lo、Frankie和Jeremy接力登場，加上1款充滿團魂的組合卡，總共推出4款 「鏡仔卡」供粉絲換領。 三位鏡仔亦繼續親自穿上代表自己的Baby MIRROR造型，以及配搭一款麥當勞美食或包裝。麥當勞 App用戶可憑不同電子優惠券包括「[BOSS必歎] $33麥炸雞（2件）配飲品」、「 [BOSS必歎]$36爆蒜麥炸雞（2件）配飲品」、「 [All in One] $36麥炸雞薯蓉套餐」、「[All in One] $39爆蒜麥炸雞薯蓉套餐」或「選購超值套餐加 $10配麥炸雞（1件）」等優惠，即可獲得隨機派發的「鏡仔卡」一張。所有「鏡仔卡」均數量有限，換完即止。

麥當勞 X MIRROR 首度 聯乘 推出限量珍藏版 Baby MIRROR Mini 公仔 今次麥當勞將Baby MIRROR形象升級，推出限定Baby MIRROR Mini公仔。公仔袖珍易攜，大家可以隨身攜帶，又可以掛起Baby MIRROR Mini公仔迎佳節，讓MIRROR 24小時陪著您度過每個開心moment！全系列共12款的Baby MIRROR Mini公仔將會分成4套於12月8日正式發售，每套會有3款Baby MIRROR Mini公仔，更多預購詳情將於12月6日（下週二）公佈，數量有限，售完即止。大家記住留意。

是次麥當勞特別為MIRROR設計Baby MIRROR卡通服飾，讓12子拍攝宣傳片時穿著，Cute版人仔配上既可愛又富代表性的麥當勞代表圖，呼應主題。而今次的Baby MIRROR限量版主題包裝盒，亦同樣配上12子的主題顏色，相信一眾鏡粉又要出動換盒了。

Baby MIRROR限量版主題包裝盒

買爆蒜麥炸雞 套餐 送 「 Baby MIRROR 分享盒」 去年推出的期間限定口味爆蒜麥炸雞深受大家歡迎，今次再度回歸！除推出1件單售及2件裝超值套餐外，更推出「Baby MIRROR 分享盒」，限量版主題分享盒上印有Baby MIRROR共12位成員的肖像，相信必定再度風靡一眾粉絲！「Baby MIRROR 分享盒」包括2件爆蒜麥炸雞、2件原味麥炸雞、2份香滑薯蓉、2杯中汽水和2件朱古力吉士批，最適合與三五知己分享！麥當勞App用戶憑「【We All Are】$88 麥炸雞派對套餐」電子優惠券享受麥炸雞「脆」味，更可隨機獲贈鏡仔卡兩張！

另外，由即日起至12月31日，顧客於全港麥當勞餐廳（包括收銀台或自助點餐機）或麥當勞App以指定滙豐信用卡作合資格簽賬，單一簽賬淨額滿港幣40元或以上，即可獲享額外20%「獎賞錢」回贈，每位持卡人上限為$50「獎賞錢」。 是次麥當勞亦首度與滙豐聯乘推出贈送美食優惠，在推廣期内，顧客只需以合資格滙豐Visa或Mastercard®信用卡於12月內逢星期一在麥當勞App內購買【BOSS必歎套餐】2 件麥炸雞 (原味或爆蒜) 配飲品及完成付款（不適用於銀聯雙幣信用卡、Apple Pay及Google Pay），即可獲指定麥當勞美食之電子優惠券一張！免費回贈的電子優惠券於四個工作日內會自動存入與購買時相同的合資格麥當勞App賬戶，電子優惠券有效期至2023年1月15日。 指定日子於麥當勞App簽賬選購 電子優惠券發放日 電子優惠券獎賞 2022年12月12日 2022年12月16日 士多啤梨新地 或 朱古力新地（一杯） 2022年12月19日 2022年12月23日 原味麥炸雞（一件） 2022年12月26日 2022年12月30日 Oreo麥旋風（一杯）