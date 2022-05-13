麥當勞｜麥當勞x MIRROR三子一連三星期推限定優惠 全新9款限量「世一貼紙」 今個禮拜有Edan！

鏡粉們請注意！麥當勞由下週起一連三星期將大派重磅福利，逢星期一至五聯同MIRROR三子姜濤、 Anson Lo盧瀚霆和Edan呂爵安麥麥勁賞，推出不同獨家Special美食優惠。繼上次全城瘋狂抽小卡後，今次有姜濤、Anson Lo及Edan「世一貼紙」，一共9款貼紙分3星期推出。只需要於麥當勞App選購指定電子優惠券，即可獲得！第一個星期由Edan打頭陣，爵屎們一定不能錯過！
麥當勞｜連續3星期推5月麥麥勁賞 必搶Edan「世一貼紙」
由5月16日起，麥當勞App用戶可連續三星期逢星期一至五，天天品嚐由三位MIRROR成員精選的不同獨家著數！首週（5月16至20日）將由Edan打響頭炮，以音樂傳遞最窩心美食！星期一（5月16日）早上11時後，Edan將為各位粉絲送上「$25歎麥樂雞(6件)及蘋果批配中汽水」，表達「全情力撐My Apple Pie」之情！另外，其後登場的「$26歎四重芝士洋蔥牛堡配中汽水」和「$26歎雙層火腿扒芝蛋飽配中汽水」優惠，重量級的驚喜必定讓一眾芝士迷和食肉獸加倍滿足！其他精選優惠還有「$25歎脆香雞翼(4件)配中汽水」，經典的香脆滋味刺激味蕾；Edan亦使出甜蜜攻勢，「$10歎芒果曲奇麥旋風」於最後一天登場，令大家在炎炎夏日品嚐清涼醒神甜品！
麥當勞｜「世一貼紙」貼紙共9款 Edan打頭陣
麥當勞App用戶於推廣期內選購MIRROR成員精選的指定電子優惠券，即可獲得姜濤、Anson Lo或Edan的「世一貼紙」，讓各位粉絲可以把不同造型的偶像貼紙貼於隨身物品上，例如手機殼、電腦和筆記本等等，等大家可以無時無刻與偶像見面！
麥當勞會於推廣期的三星期內，每週推出指定成員的3款「世一貼紙」，是次限量版貼紙印有三位成員為麥當勞拍攝的不同造型花絮，別具收藏價值，首週同樣會率先送出「Edan世一貼紙」！
三位成員共9款的限量版「世一貼紙」屆時會於指定餐廳換領，粉絲可到麥當勞App點擊橫幅海報 （banner）或以下連結：https://bit.ly/3wnWfJR 查看存貨數量和餐廳提供的款式。禮品數量有限，換完即止，各位粉絲記住留意啦！
即睇有邊幾款貼紙+換領日期！
麥當勞｜Citi信用卡尊享優惠 簽賬滿HK$30即回贈HK$5
由即日起至2022年6月5日，顧客可憑Citi信用卡尊享多重獎賞*。不論是堂食、外賣、麥麥送或用麥當勞App叫餐，Citi信用卡客戶依家憑卡簽賬滿HK$30可賺取HK$5即時回贈。Citi指定信用卡客戶更可透過Pay with Points憑分消費兌換服務，以五折積分兌換率抵銷麥當勞簽賬。同期申請全新推出的Citi The Club信用卡於麥當勞簽賬，可於2023年3月31日或之前享高達4% Club積分簽賬回贈。
早前MIRROR三子使出渾身解數拍攝麥當勞App宣傳短片，化身大熱巨星、跳舞達人及鋼琴王子來親身示範如何一機在手，即可透過麥當勞App「Order, Pay, Take」輕鬆點餐及取餐，盡享App用戶專屬的美食優惠。首段宣傳短片將會於5月14日（星期六）於香港麥當勞官方Facebook專頁首播，三位萬人迷將與各位粉絲分享如何享受麥當勞App的便利！