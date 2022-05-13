麥當勞｜麥當勞x MIRROR三子一連三星期推限定優惠 全新9款限量「世一貼紙」 今個禮拜有Edan！

麥當勞｜麥當勞x MIRROR三子一連三星期推限定優惠 全新9款限量MIRROR三子「世一貼紙」 今個禮拜有Edan！

鏡粉們請注意！麥當勞由下週起一連三星期將大派重磅福利，逢星期一至五聯同MIRROR三子姜濤、 Anson Lo盧瀚霆和Edan呂爵安麥麥勁賞，推出不同獨家Special美食優惠。繼上次全城瘋狂抽小卡後，今次有姜濤、Anson Lo及Edan「世一貼紙」，一共9款貼紙分3星期推出。只需要於麥當勞App選購指定電子優惠券，即可獲得！第一個星期由Edan打頭陣，爵屎們一定不能錯過！

麥當勞｜連續3星期推 5 月麥麥勁賞 必搶 Edan 「世一貼紙」 由5月16日起，麥當勞App用戶可連續三星期逢星期一至五，天天品嚐由三位MIRROR成員精選的不同獨家著數！首週（5月16至20日）將由Edan打響頭炮，以音樂傳遞最窩心美食！星期一（5月16日）早上11時後，Edan將為各位粉絲送上「$25歎麥樂雞(6件)及蘋果批配中汽水」，表達「全情力撐My Apple Pie」之情！另外，其後登場的「$26歎四重芝士洋蔥牛堡配中汽水」和「$26歎雙層火腿扒芝蛋飽配中汽水」優惠，重量級的驚喜必定讓一眾芝士迷和食肉獸加倍滿足！其他精選優惠還有「$25歎脆香雞翼(4件)配中汽水」，經典的香脆滋味刺激味蕾；Edan亦使出甜蜜攻勢，「$10歎芒果曲奇麥旋風」於最後一天登場，令大家在炎炎夏日品嚐清涼醒神甜品！

麥當勞｜「世一貼紙」貼紙 共 9 款 Edan 打頭陣 麥當勞App用戶於推廣期內選購MIRROR成員精選的指定電子優惠券，即可獲得姜濤、Anson Lo或Edan的「世一貼紙」，讓各位粉絲可以把不同造型的偶像貼紙貼於隨身物品上，例如手機殼、電腦和筆記本等等，等大家可以無時無刻與偶像見面！ 麥當勞會於推廣期的三星期內，每週推出指定成員的3款「世一貼紙」，是次限量版貼紙印有三位成員為麥當勞拍攝的不同造型花絮，別具收藏價值，首週同樣會率先送出「Edan世一貼紙」！ 三位成員共9款的限量版「世一貼紙」屆時會於指定餐廳換領，粉絲可到麥當勞App點擊橫幅海報 （banner）或以下連結：https://bit.ly/3wnWfJR 查看存貨數量和餐廳提供的款式。禮品數量有限，換完即止，各位粉絲記住留意啦！ 即睇有邊幾款貼紙+換領日期！