麥當勞｜麥當勞X MIRROR三子最後一週！ 姜濤壓軸登場 推多款優惠+限量「世一貼紙」

麥當勞App聯乘MIRROR三子限時優惠來到最後一週！今個星期找來姜濤壓軸登場，推出多款App限定優惠。當中包括姜濤最愛的巨無霸，當然少不了「世一貼紙」，姜糖一定要把握機會儲齊3款！
由5月30日起，「最佳代言人」姜濤壓軸登場。眾所周知，巨無霸是姜濤的至愛，是次限定優惠當然不少得巨無霸！再加上多款期間限定漢堡，如星期三推出的「$26歎菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水」，還有「$29歎煎蛋安格斯配中汽水」，特厚安格斯牛肉再加上香嫩煎蛋，口感非常豐富！當然還有經典的「$25歎巨無霸配中汽水」，絕對是姜濤至愛的麥當勞美食！其餘優惠還有「$29歎原味麥炸雞(2件)配中汽水」和「$10歎兩件蘋果批」。
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姜濤「世一貼紙」壓軸登場 姜糖必儲！
來到麥當勞App 5月麥麥勁賞最後一週，姜濤「世一貼紙」終於登場！粉絲可以把貼紙黏貼於隨身物品上，讓姜濤透過貼紙陪伴大家打打氣！麥當勞App用戶只需於推廣期內透過惠顧指定電子優惠券，即可獲得「世一貼紙」一張，三款姜濤貼紙可於指定餐廳換領，粉絲可到麥當勞App點擊橫幅海報 （banner）或以下連結：https://bit.ly/3wnWfJR（連結現顯示第二週內容，並會於5月28日更新第三週資訊）查看存貨數量和餐廳提供的款式。禮品數量有限，換完即止。