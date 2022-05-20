麥當勞｜麥當勞X MIRROR三子第二週優惠 同步推全新3款限量Anson Lo「世一貼紙」 神徒必搶！

麥當勞X MIRROR三子限定優惠來到第二週！下個星期有教主Anson Lo登場，麥當勞APP將一連5日推出各項獨家優惠，當然少不了限量的Anson Lo「世一貼紙」，神徒們一定不能錯過！

麥當勞X MIRROR三子限定優惠來到第二週，下個星期有教主Anson Lo登場！

由5月23日起，麥當勞APP將一連5日推出獨家優惠，包括「$26歎雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水」和「$25歎Double魚柳飽配中汽水」優惠。喜愛吃麥炸雞的教主亦誠意向粉絲推薦其心水口味－「$29歎蜜糖BBQ麥炸雞(2件)配中汽水」！另外，限定一日的「$26歎脆薯板燒雞腿飽配中汽水」亦於星期四（26/5）強勢回歸！還有教主最愛的甜品－「$10歎蛋糕麥旋風(士多啤梨)」，一於用來慶祝Happy Friday！

麥當勞｜全新 3 款限量教主 Anson Lo 「世一貼紙」 除了優惠之外，今個星期同樣有「世一貼紙」！麥當勞App用戶只需於推廣期內透過惠顧指定電子優惠券，即可獲得教主Anson Lo的「世一貼紙」，三款貼紙可於指定餐廳換領，粉絲可到麥當勞 App 點擊橫幅海報 （banner）或以下連結：https://bit.ly/3wnWfJR（連結現顯示第一週內容，並會於5月21日更新第二週資訊）查看存貨數量和餐廳提供的款式。看存貨數量和餐廳提供的款式。禮品數量有限，換完即止，大家把握機會啦！