麥當勞$1大可樂優惠 捐款抽《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票2張 五道菜套餐減$8

蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽系列一推出就廣受好評，如果想一口氣品嚐新包以及人氣甜品朱古力肉桂迷你脆條，一於試試菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽五道菜套餐，麥當勞app今個星期更帶來限定減$8優惠，非常抵食！而踏入年底，又是時候期待一下年度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，香港麥當勞再次與商業電台攜手推出App用戶獨家專享「SHOW 畀你睇」愛心慈善活動，透過麥當勞 App捐款支持麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得年度樂壇盛事門票2張，樂迷們絕對不容錯過！

麥當勞 Value Monday 第四十六週優惠登場 麥當勞app本周推出多款限定優惠，讓大家隨時品嚐麥當勞人氣滋味。必試全新「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽五道菜套餐減$8」，可一次過歎齊菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐、朱古力肉桂迷你脆條及美祿麥芽新地，蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐則以限時價$39供應。另外由即日起至10至14日期間，「$1 大可樂」超人氣優惠再度登場，一於把握優惠機會！McCafé 櫃檯由即日起推出全新冬日限定石板街鮮奶咖啡，麥當勞App更提供「石板街鮮奶咖啡減$3」優惠，全新石板街鮮奶咖啡同樣採用 100%「雨林聯盟認證」自家調配咖啡豆Cocoa Tazza，配搭濃郁朱古力風味及絲滑牛奶，杯面更鋪上糖果系色彩的香甜棉花糖，以及灑上花生碎粒點綴，每啖都能感受豐富的口感層次！



麥當勞「SHOW 畀你睇」愛心慈善活動 《PURDORI 呈獻 2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將舉行，香港麥當勞推出 App用戶獨家專享「SHOW 畀你睇」愛心慈善活動，由即日至12月2日（晚上 11 時 59 分或之前）期間，在 App 或餐廳內的點餐機掃瞄 App 內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3 予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會。App 用戶可重複捐款，捐款次數越多，中獎機會越高，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次。每位得獎者可獲得《PURDORI 呈獻 2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張。 是次捐款活動會按特定序列選出 100 名得獎者，每位得獎者可獲得活動門票兩張，得獎結果將於 12 月 17 日前通過登記電郵公佈，大家請密切留意結果！