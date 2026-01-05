麥當勞 App 加推快閃優惠 指定套餐加 $10即歎麥炸雞/麥樂雞/脆香雞翼

麥當勞 App 於即日起至 1 月 8 日推出快閃加配優惠，App 用戶凡選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」指定優惠，均可加 $10 換購指定炸雞小食，包括麥樂雞 4 件、麥炸雞 1 件或脆香雞翼 2 件。
麥當勞 App 加推快閃優惠
優惠日期： 即日起至 1 月 8 日
優惠內容：
於麥當勞 App 選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」指定優惠，可加 $10 換購以下其中一款小食：
・麥樂雞 4 件
・麥炸雞 1 件（原味／蜜糖 BBQ／辣辣）
・脆香雞翼 2 件
適用組合：
巨無霸、板燒雞腿飽、芝士安格斯漢堡等超值套餐
「麥麥心意賞」指定日子優惠
・1 月 5 日：$25 雙層魚柳飽配中汽水
・1 月 6 日：$25 四重芝士孖堡配中汽水
・1 月 7 日：$25 菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水
・1 月 8 日：$20 脆香雞翼（4 件）配中汽水
此外，麥當勞 App 內多款日常優惠亦繼續提供，包括 $14 魚柳飽、$15.5 豬柳漢堡及 $16 麥香雞等。另由 2026 年 1 月 2 日至 1 月 15 日，可於 PayMe App 領取港幣 $5 麥當勞優惠券，於即日內消費滿 $40 並以 PayMe 付款即可使用。