麥當勞 App「麥麥慳」套票優惠低至56折 3款超值套餐$25起 全新「四重滋味套餐」

麥當勞 App為大家送上震撼優惠，麥當勞「麥麥慳」套票優惠將於3月13日強勢回歸，大家只需$25起就能享用指定超值套餐，當中更包括全新登場的「四重滋味套餐」，多款經典麥當勞美食任你按喜好選購！另外在3月14日的「Pie Day」大日子，App 用戶更可以至抵價$3.1享受期間限定香芋批，一於把握優惠機會！

四款至抵價「麥麥慳」套票登場

「麥麥慳」套票合共有四款超值套餐套票優惠，全新「四重滋味套餐」只需$136 起就能歎盡 4 個套餐配一款指定小食，讓各位自由組合配搭。除了可選多款人氣超值套餐，包括板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽和豬柳蛋漢堡套餐外，加$6可升級至雙層魚柳飽和雙層芝士孖堡套餐，加$7 更可升級至脆香雞翼(4 件)、原味麥炸雞、蜜糖 BBQ 麥炸雞和麥樂雞(9 件) 套餐；小食則可選麥樂雞(4 件)、蘋果批和朱古力或士多啤梨新地，選擇豐富，滿足大家不同喜好！

另外「飽你鍾意套餐」套票優惠則是人氣之選，4個飽餐只需$100起，當中包括板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽和豬柳蛋漢堡套餐，另外亦可加$6 升級至雙層魚柳飽及雙層芝士孖堡套餐，一樣滋味十足！「雞會難得套餐」套票優惠則可以$128 歎盡 4 個雞餐，超值套餐包括脆香雞翼（4 件）、原味麥炸雞（2 件）、蜜糖 BBQ 麥炸雞（2 件）和麥樂雞 (9 件) 套餐，一次過食盡麥當勞香脆炸雞！