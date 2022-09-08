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2022-09-08 18:00:00

麥當勞｜McCafé推出中秋限定「椰汁軟心兔兔」椰汁芒果軟心+新口味 仲有$16宇治焙茶珍珠鮮奶！

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麥當勞｜McCafé推出中秋限定「椰汁軟心兔兔」椰汁芒果軟心+新口味 仲有$16宇治焙茶珍珠鮮奶！

麥當勞｜McCafé推出中秋限定「椰汁軟心兔兔」椰汁芒果軟心+新口味 仲有$16宇治焙茶珍珠鮮奶！

臨近中秋，McCafé於99日至12日再度推出「椰汁軟心兔兔」與大家歡度甜蜜窩心的中秋節，當中更包括全新朱古力口味！另外，下星期麥當勞App繼續送上多款電子優惠券，包括開學月歎「珍奶」優惠，只需要$16就可以飲到！

中秋限定「椰汁軟心兔兔」 椰汁芒果/朱古力軟心

99日起，「椰汁軟心兔兔」登陸McCafé，誠邀大家與月兔一同賞月！一共有兩款口味，包括再次登場的「椰汁芒果軟心兔兔」及全新「椰汁朱古力軟心兔兔」！月兔造型可愛度爆錶，外層是幼滑的椰汁慕絲，內裡包裹芒果醬或朱古力醬，底層再配上海綿蛋糕，多重滋味瞬間綻放！麥當勞App用戶可由99日至12日起使用「$52 McCafé椰汁軟心兔兔禮盒 (2件裝)」或「$33 McCafé椰汁軟心兔兔(1)」優惠，數量有限，售完即止。

McCafé推出「椰汁軟心兔兔」 $52 McCafé椰汁軟心兔兔禮盒 (2件) (原價$66) [可重複使用] $33 McCafé椰汁軟心兔兔 (1件) [可重複使用]

同步推超值電子優惠券 $16宇治焙茶珍珠鮮奶

下星期912日起，麥當勞App繼續送上多款超值電子優惠券，包括最新登場的新世代Big Mac連串優惠。除此之外，為慶祝開學月，麥當勞亦帶來多款不同優惠，首推同學仔至愛的「珍奶」優惠──$16McCafé冰凍宇治焙茶珍珠鮮奶；另有兩款下午茶優惠，包括「$18魚柳飽配飲品()」和「$16麥樂雞(4)配新地」，最適合大家下課後一同品嚐，享受午後時光！

即睇全部電子優惠券！

$16歎McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶 (9月12至16日星期一至五及公眾假期除外， 下午2時 – 午夜12時) [全新升級]巨無霸套餐特價$33 (原價$40起) [全新升級]巨無霸套餐特價$33 (原價$40起) [霸氣一人餐] 巨無霸套餐配蛋糕麥旋風$43 (原價$55起) [期間限定]蘋果吉士批$9 (原價$11起) [可重複使用] [全新]蛋糕麥旋風$15 [可重複使用] 板燒雞腿珍寶套餐減$3 $26歎煙肉蛋漢堡超值早晨套餐 選購超值套餐減$3 [可重複使用] $40從不孤單一人快樂晚餐   [可重複使用]  $16起選購McCafé指定細杯裝熱咖啡 [可重複使用] $22 McCafé早晨Combo (奶醬厚多士) [可重複使用] $26 McCafé早晨Combo (火腿扒蛋沙律意式飽) [可重複使用] $32 McCafé早晨Combo (意式飽系列) [可重複使用] McCafé午後Combo(薄餅系列)減$3 [可重複使用] $22 McCafé蛋糕Combo [可重複使用] McCafé午後Combo (焗扭扭粉)減$3 [可重複使用] McCafé午後Combo(意式飽系列)減$3 [可重複使用] 買滿$150即送麥炸雞2件 使用此優惠訂購滿 $150或以上， 免費送一客原味或 蜜糖BBQ麥炸雞雞鎚2件。 買滿$300即送麥炸雞六件 使用此優惠訂購滿$300或以上，免費送原味或蜜糖BBQ麥炸雞六件。 買滿$120即送麥樂雞(9件) 使用此優惠訂購滿 $120或以上， 免費送一客麥樂雞 (9件)。 下午茶】$16麥樂雞(4件)配新地  [可重複使用] 【下午茶】$18魚柳飽配飲品(細)  [可重複使用] $36 原味麥炸雞(2件)超值套餐  [可重複使用] $39蜜糖 BBQ 麥炸雞(2件)超值套餐 [可重複使用] $85 麥炸雞分享桶 [可重複使用] $90麥炸雞二人餐 [可重複使用]
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