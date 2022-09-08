麥當勞｜McCafé推出中秋限定「椰汁軟心兔兔」椰汁芒果軟心+新口味 仲有$16宇治焙茶珍珠鮮奶！

臨近中秋，McCafé於9月9日至12日再度推出「椰汁軟心兔兔」與大家歡度甜蜜窩心的中秋節，當中更包括全新朱古力口味！另外，下星期麥當勞App繼續送上多款電子優惠券，包括開學月歎「珍奶」優惠，只需要$16就可以飲到！
中秋限定「椰汁軟心兔兔」 椰汁芒果/朱古力軟心
由9月9日起，「椰汁軟心兔兔」登陸McCafé，誠邀大家與月兔一同賞月！一共有兩款口味，包括再次登場的「椰汁芒果軟心兔兔」及全新「椰汁朱古力軟心兔兔」！月兔造型可愛度爆錶，外層是幼滑的椰汁慕絲，內裡包裹芒果醬或朱古力醬，底層再配上海綿蛋糕，多重滋味瞬間綻放！麥當勞App用戶可由9月9日至12日起使用「$52 McCafé椰汁軟心兔兔禮盒 (2件裝)」或「$33 McCafé椰汁軟心兔兔(1件)」優惠，數量有限，售完即止。
同步推超值電子優惠券 $16宇治焙茶珍珠鮮奶
下星期9月12日起，麥當勞App繼續送上多款超值電子優惠券，包括最新登場的新世代Big Mac連串優惠。除此之外，為慶祝開學月，麥當勞亦帶來多款不同優惠，首推同學仔至愛的「珍奶」優惠──$16歎McCafé冰凍宇治焙茶珍珠鮮奶；另有兩款下午茶優惠，包括「$18魚柳飽配飲品(細)」和「$16麥樂雞(4件)配新地」，最適合大家下課後一同品嚐，享受午後時光！