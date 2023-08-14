麥當勞｜McCaféx OOHA®推全新「草莓冰雪乳酪」 戶戶送訂購送限量教主Anson Lo「撈撈造型杯墊」

McCafé將與汽水品牌OOHA®再次攜手合作，為大家送上夏日甜蜜特飲，8月15日起聯乘人氣男團MIRROR成員Anson Lo呈獻期間限定「草莓冰雪乳酪」。戶戶送亦聯乘Anson Lo延續「莓」刻甜蜜！用戶戶送訂購McCafé「莓刻甜蜜系列」即可獨家獲得由教主Anson Lo親手設計的「撈撈造型杯墊」！
全新「草莓冰雪乳酪」選用OOHA®荔枝乳酸味汽水，加上酸酸甜甜的草莓乳酪冰雪，迷人的粉紅色外觀搭配清甜椰果，絕對是今個盛夏最甜蜜的打卡飲品！教主同步為麥當勞App用戶送上驚喜，大家可透過App內的「McCafé草莓冰雪乳酪減$3」電子優惠券以超值價體驗。
同日起，凡於早上11時後透過戶戶送訂購McCafé「莓刻甜蜜系列」，即可獨家獲得「撈撈造型杯墊」乙款。一套四款的杯墊皆由教主精心手繪設計，並印有教主簽名，讓四個不同造型的Cute版教主陪您享受「莓」刻甜蜜！四款「撈撈造型杯墊」將按推廣階段派發，一星期送贈一款。有關優惠亦只適用於戶戶送平台上的麥當勞餐廳，數量有限，送完即止。
戶戶送平台指定McCafé「莓刻甜蜜系列」包括：
• 麥炸雞三人餐配草莓冰雪乳酪
• 自選飽三人餐配草莓冰雪乳酪
• 麥炸雞二人餐配草莓冰雪乳酪
• 麥炸雞二人餐配草莓冰雪乳酪
• 自選飽二人餐配草莓冰雪乳酪
• 麥炸雞一人餐配草莓冰雪乳酪
• 自選飽一人餐配草莓冰雪乳酪