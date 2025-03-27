麥當勞 X 姜濤Big Mac Big Heart活動回歸 迷你酥皮批及麥樂雞地獄火焰醬新登場

麥當勞宣布再度與連續3年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使——姜濤@MIRROR攜手推出Big Mac Big Heart愛心捐款活動，即日起凡惠顧期間限定的套餐優惠價$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞將捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。優惠價已連續保持3年不變，呼籲社會大眾麥麥支持麥當勞叔叔之家兩座家舍的營運。同日起，麥當勞更會推出多款期間限定全新美食，包括全新迷你酥皮批及全新地獄火焰醬，為麥樂雞增添火辣口味。

食Big Mac 做善事 香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤@MIRROR 今年繼續帶來優惠價$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，就會捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。顧客除可直接到餐廳購買巨無霸系列套餐，亦可透過麥當勞App使用「$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐」電子優惠券享受經典巨無霸美味，並彰顯愛心，同心支援病童家庭，讓更多有需要人士得到援助。

極辣地獄火焰醬登場 麥當勞更在同日推出一系列全新美食，感謝善心顧客。全新地獄火焰醬登場，搭配金黃酥脆的麥樂雞，有可能是香港麥當勞史上最辣的麥樂雞醬。麥當勞App用戶更可憑「選購超值套餐加$10配4件麥樂雞及地獄火焰醬」電子優惠券，以超值價錢品嚐全新火辣口味。

西柚椰果梳打解辣 麥當勞更為一眾嗜辣勇者推出全新西柚椰果梳打，酸甜西柚梳打加入清新椰果，絕對解辣。大家亦可選擇全新迷你酥皮批，一盒兩件的酥皮批選用香脆鬆化的酥皮外層，內餡豐富，一款配上朱古力醬；另一款則搭配吉士醬，品嚐兩款截然不同的甜蜜口味。

熱焦糖新地同日回歸 經典的熱焦糖新地亦於同日回歸，幼滑冰凍的新地配上暖暖焦糖醬，冷暖交織，營造一冷一暖的味覺驚喜。加上大熱回歸的脆薯皇，多款滋味任您選擇。使用麥當勞App內的 「$11.5迷你酥皮批」和「$12.5 熱焦糖新地」優惠，更可以超值價品嚐不同的甜蜜味道。

熱焦糖新地 $12.5