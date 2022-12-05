麥當勞 X Baby MIRROR Mini公仔 12月8限量發售 $500有齊12隻 同步加推MIRROR主題店+巴士

今個 12 月，麥當勞再次與MIRROR聯乘！除了有鏡仔卡及Baby MIRROR盒之外，Baby MIRROR Mini公仔套裝將於12月8日起在麥當勞App獨家換購！另外亦同步推出MIRROR期間限定主題店及主題巴士，鏡粉一定要與1.2米3D Figure打卡！
Baby MIRROR Mini公仔套裝 12月8日上午11時起發售
各款 Baby MIRROR Mini 公仔套裝將 於 12 月 8 日上午 11 時起於麥當勞 App 正式發售！麥當勞 App 用戶可於 App 內使用指定電子優惠券並 成功交易，即可購買限量版 Baby MIRROR Mini 公仔套裝。是次共推出 5 張不同組合的優惠券，包括 4 張 各有 3 位 MIRROR 成員的限量版 Baby MIRROR Mini 公仔套裝 A、B、C 及 D，以及 1 張一次過預購全套 12款的限量版 Baby MIRROR Mini 公仔四合一套裝 E，方便各位MIRO自由選購心水組合！
限量 Baby MIRROR Mini 公仔套裝 A、B、C 及 D 均為現貨，大家成功交易後可於即日到所選餐廳取貨，讓 Baby MIRROR 與大家同慶聖誕！而一次過擁有全套 12 款的限量 Baby MIRROR Mini 公仔四合一套裝 E 則於 2023 年 1 月中旬開始安排陸續取貨，於新一年陪伴各位 MIRO左右！
同時，大家請留意所有餐廳只會售賣 1 款公仔套裝（現貨）及四合一套裝（預售），歡迎粉絲預先留意心水公仔套裝之發售餐廳，並點選有關餐廳及使用指定電子優惠券以進行選購，屆時亦可到網上查閱每間餐廳的供應量。而每套 Baby MIRROR Mini 公仔套裝亦包括麥當勞$20禮券1 張。
每位麥當勞 App 用戶 可使用限量 Baby MIRROR Mini 公仔套裝 A-D 優惠券各 4 次；限量 Baby MIRROR Mini 公仔四合一套裝 E 則只可使用一次，成功預購的用戶會收到電郵確認。所有 Baby MIRROR Mini 公仔套裝均數量有限，售 完即止。
另外，限量 Baby MIRROR Mini 公仔套裝包裝盒亦暗藏玄機，把全套 Baby MIRROR Mini 公仔套裝包裝盒 拼湊在一起即可發現 12 位 Baby MIRROR 於麥當勞餐廳愉快聚餐的畫面，誠邀各位一同參與美食派對！
MIRROR期間限定主題餐廳全新登場
由即日起，金鐘海富中心麥當勞化身為 MIRROR 期間限定主題店，讓 MIRO 可以一邊追星，一邊享受麥當勞美食！旗艦主題餐廳門口會展出 MIRROR 以及 Baby MIRROR全員的巨型海報，而餐廳內部則掛滿成員的型格Banner，還有多款可愛趣緻的 Baby MIRROR卡通海報！餐廳更設有拍攝區，將會每週輪流展出 3 位成員的 1：1 人形紙板公仔，姜濤、Stanley 和 Tiger 的 1：1 紙板公仔由即日起率先登場。
地址： 金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖A部份
餐廳營業時間： 早上6時至凌晨12時（星期一至五，公眾假期除外）； 早上6時至晚上11時（星期六、日及公眾假期）
拍攝區開放日期： 2022年12月5日起
拍攝區開放時間： 上午11時至晚上10時
MIRROR 成員個人專屬餐廳 必影1.2米3D Figure
今次亦新增 12 位成員的個人專屬餐廳，12 間餐廳遍佈港九新界，分別展示 12 位偶像的巨型海報，以及以 每位成員做設計藍本的 1.2 米高 Baby MIRROR 3D Figure。每個 Baby MIRROR 3D Figure 亦會手執自己最愛的麥當勞美食。
而全港逾 250 間麥當勞分店亦會化身成 MIRROR 成員的個人主題餐廳，餐廳內將掛上各成員的肖像旗，每位成員均有其專屬顏色。MIRO 由 12 月 5 日起就登入麥當勞App並按banner以獲取連結，查看心水偶像的個人專屬餐廳及個人主題餐廳位置。
麥當勞x Baby MIRROR巴士
MIRO更可在港九新界各處捕捉 MIRROR 成員身影！為慶祝Baby MIRROR首次登陸麥當勞，今次特意安排了共 13 款 MIRROR 巴士及 Baby MIRROR 巴士於全港各區行走，讓粉絲參與朝聖之旅，乘搭專屬巴士！每個成員均擁有自己的獨立 MIRROR 車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調。是次麥當勞亦特意設計出一款印有全體 Baby MIRROR 成員廣告的特別版巴士，大家可以一連四星期跟著 Baby MIRROR 去全港旅行！