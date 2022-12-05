麥當勞 X Baby MIRROR Mini公仔 12月8限量發售 $500有齊12隻 同步加推MIRROR主題店+巴士

麥當勞X Baby MIRROR Mini公仔 12月8限量發售 $500有齊12隻 同步加推MIRROR主題店+巴士

今個 12 月，麥當勞再次與MIRROR聯乘！除了有鏡仔卡及Baby MIRROR盒之外，Baby MIRROR Mini公仔套裝將於12月8日起在麥當勞App獨家換購！另外亦同步推出MIRROR期間限定主題店及主題巴士，鏡粉一定要與1.2米3D Figure打卡！

Baby MIRROR Mini 公仔套裝 12 月 8 日上午 11 時起發售 各款 Baby MIRROR Mini 公仔套裝將 於 12 月 8 日上午 11 時起於麥當勞 App 正式發售！麥當勞 App 用戶可於 App 內使用指定電子優惠券並 成功交易，即可購買限量版 Baby MIRROR Mini 公仔套裝。是次共推出 5 張不同組合的優惠券，包括 4 張 各有 3 位 MIRROR 成員的限量版 Baby MIRROR Mini 公仔套裝 A、B、C 及 D，以及 1 張一次過預購全套 12款的限量版 Baby MIRROR Mini 公仔四合一套裝 E，方便各位MIRO自由選購心水組合！ 限量 Baby MIRROR Mini 公仔套裝 A、B、C 及 D 均為現貨，大家成功交易後可於即日到所選餐廳取貨，讓 Baby MIRROR 與大家同慶聖誕！而一次過擁有全套 12 款的限量 Baby MIRROR Mini 公仔四合一套裝 E 則於 2023 年 1 月中旬開始安排陸續取貨，於新一年陪伴各位 MIRO左右！

同時，大家請留意所有餐廳只會售賣 1 款公仔套裝（現貨）及四合一套裝（預售），歡迎粉絲預先留意心水公仔套裝之發售餐廳，並點選有關餐廳及使用指定電子優惠券以進行選購，屆時亦可到網上查閱每間餐廳的供應量。而每套 Baby MIRROR Mini 公仔套裝亦包括麥當勞$20禮券1 張。 每位麥當勞 App 用戶 可使用限量 Baby MIRROR Mini 公仔套裝 A-D 優惠券各 4 次；限量 Baby MIRROR Mini 公仔四合一套裝 E 則只可使用一次，成功預購的用戶會收到電郵確認。所有 Baby MIRROR Mini 公仔套裝均數量有限，售 完即止。

另外，限量 Baby MIRROR Mini 公仔套裝包裝盒亦暗藏玄機，把全套 Baby MIRROR Mini 公仔套裝包裝盒 拼湊在一起即可發現 12 位 Baby MIRROR 於麥當勞餐廳愉快聚餐的畫面，誠邀各位一同參與美食派對！

MIRROR 期間限定主題餐廳全新登場 由即日起，金鐘海富中心麥當勞化身為 MIRROR 期間限定主題店，讓 MIRO 可以一邊追星，一邊享受麥當勞美食！旗艦主題餐廳門口會展出 MIRROR 以及 Baby MIRROR全員的巨型海報，而餐廳內部則掛滿成員的型格Banner，還有多款可愛趣緻的 Baby MIRROR卡通海報！餐廳更設有拍攝區，將會每週輪流展出 3 位成員的 1：1 人形紙板公仔，姜濤、Stanley 和 Tiger 的 1：1 紙板公仔由即日起率先登場。 地址： 金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖A部份 餐廳營業時間： 早上6時至凌晨12時（星期一至五，公眾假期除外）； 早上6時至晚上11時（星期六、日及公眾假期） 拍攝區開放日期： 2022年12月5日起 拍攝區開放時間： 上午11時至晚上10時

MIRROR 成員個人專屬餐廳 必影 1.2 米 3D Figure 今次亦新增 12 位成員的個人專屬餐廳，12 間餐廳遍佈港九新界，分別展示 12 位偶像的巨型海報，以及以 每位成員做設計藍本的 1.2 米高 Baby MIRROR 3D Figure。每個 Baby MIRROR 3D Figure 亦會手執自己最愛的麥當勞美食。 而全港逾 250 間麥當勞分店亦會化身成 MIRROR 成員的個人主題餐廳，餐廳內將掛上各成員的肖像旗，每位成員均有其專屬顏色。MIRO 由 12 月 5 日起就登入麥當勞App並按banner以獲取連結，查看心水偶像的個人專屬餐廳及個人主題餐廳位置。