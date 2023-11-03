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生活
2023-11-03 15:11:04

麥當勞 x NewJeans ｜10間指定餐廳買韓式炸雞大勢組合 免費送NewJeans限定精品

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麥當勞 x NewJeans ｜10間指定餐廳買韓式炸雞大勢組合 免費送NewJeans限定精品

麥當勞 x NewJeans ｜10間指定餐廳買韓式炸雞大勢組合 免費送NewJeans限定精品

萬眾期待的麥當勞x NewJeans限定精品終於隆重登陸香港麥當勞！將於11月6日（下星期一）下午2時起於全港10間指定麥當勞餐廳推出，顧客只需在麥當勞App內選擇指定10間餐廳並選購「$147韓式炸雞大勢組合」，便有機會免費獲得「麥當勞x NewJeans 限定精品」乙份，粉絲一於一邊品嚐韓式滋味，一邊為韓國新一代當紅女團NewJeans應援！

麥當勞 x NewJeans 麥當勞 x NewJeans

麥當勞 x NewJeans 換領限定精品詳情

「$147韓式炸雞大勢組合」將於11月6日起下午2時 - 晚上12時於指定餐廳供應，套餐包括採用韓國特色配方調味、肉質鮮嫩Juicy的全新韓式甜辣麥炸雞分享桶(6件) 套餐，以及兩件期間限定阿華田批。如果粉絲想換領NewJeans限定精品，使用麥當勞App選擇指定餐廳，並以電子優惠券選購「$147韓式炸雞大勢組合」，即有機會獲得隨餐附送的「麥當勞x NewJeans 限定精品」。禮物套裝延續主題包裝的Y2K跳舞遊戲機像素風格，內含多款精美禮品，包括一套六張NewJeans成員個人照和團體照明信片、一張NewJeans相片座枱卡、一張心意卡、多張NewJeans成員及美食貼紙、兩卷麥當勞主題美紋膠紙及一個像素化薯條鑰匙扣，限定精品極具收藏價值，且超級限量，先到先得，送完即止，大家記得mark實日子搶購！
另外，由即日起至2023年12月31日，顧客於全港麥當勞餐廳（包括收銀台或自助點餐機）或麥當勞App以指定滙豐信用卡作合資格簽賬，單一簽賬淨額滿港幣40元或以上，即可獲享額外15%「獎賞錢」回贈，每位持卡人上限為$50「獎賞錢」，限時優惠絕對不能錯過！

*指定10間麥當勞餐廳遍佈全港九新界，港島區餐廳包括太古城中心、金鐘海富中心及銅灣怡和街九龍區餐廳包括旺角文華商場(MPM)九龍塘又一城九龍灣德福廣場；新界區餐廳包括元朗形點、沙田新城市廣場大圍圍方離島區則包括東涌東薈城。

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