麥當勞18件麥樂雞+Shake Shake薯條回歸！ 4款限定麥樂雞醬+Shake Shake粉 加推西九Verdy主題藝術展

麥當勞18件麥樂雞+Shake Shake薯條回歸！由即日起麥當勞18件麥樂雞、4款期間限定特色麥樂雞醬及Shake Shake薯條率先登陸麥當勞餐廳。同時，將於3月27日起於西九文化區呈獻「Shake & Dip Playground」主題展覽，呼應「藝術三月」，即睇詳情！

由明天（3月26日）起，麥當勞將為大家帶來Shake & Dip驚喜！備受愛戴的18件麥樂雞驚喜回歸，配搭4款期間限定特色麥樂雞醬和Shake Shake薯條，包括蒜辣蛋黃醬、煙燻芝士醬、香草檸檬醬及「蜜糖芥末醬！選購「$29麥樂雞（6件）超值套餐」便可選4款特色麥樂雞醬其中一款；凡選購18件麥樂雞超值套餐，即可一次過享受4款特色麥樂雞醬。 此外，Shake Shake薯條亦同步推出2款期間限定口味：芝士味調味粉、法式龍蝦湯味調味粉。凡購買任何加大超值套餐，即可享用一包調味粉， Shake出不同驚喜！

麥當勞亦會同日起推出多款美食，包括白提子椰果梳打、酥皮朱古力批及雀巢®美祿®味麥旋風，一次過滿足大家N個願望！是次所有期間限定美食包裝均由Verdy親手設計，包括麥樂雞盒、麥旋風及凍飲品包裝、以及餐墊等，當中4款特色麥樂雞醬包裝印上Vick和不同形狀的Cute版麥樂雞朋友，Shake Shake薯條袋上更有Vick趣怪地Shake薯條的模樣，享受美食的同時，大家亦可以欣賞到Verdy的藝術設計特色！

麥當勞 App 限時美食優惠分享 Shake & Dip 樂「脆」 大家可以麥當勞App優惠券或直接到餐廳選購「$29歎6件麥樂雞超值套餐」，配上其中1款期間限定特色麥樂雞醬，或以「18件麥樂雞套餐減$5」優惠試齊4款期間限定特色麥樂雞醬。其餘優惠還有「9件麥樂雞超值套餐減$3」，可選2款特色麥樂雞醬；或「$11酥皮朱古力批」和「$17雀巢®美祿®味麥旋風」，各款期間限定的滋味絕對不能錯過！

「 Shake & Dip Playground 」即日起開放購票 現場購買聯乘限量精品 另外，由香港麥當勞主辦、日本人氣藝術家Verdy策展及設計的「Shake & Dip Playground」主題展覽將於3月27日至4月14日假西九文化區藝術展亭舉行。展覽主題由Verdy原創的趣緻可愛角色Vick帶領，與訪客一同走進融合了「Shake & Dip」的趣味的當代潮流藝術世界裡，作為麥當勞經典人物「漢堡神偷」粉絲的Verdy更特意把甚少露面的漢堡神偷藏進展覽中。展覽期間，五米高的巨型Vick將手握漢堡包坐鎮展覽入口，歡迎大家探索展覽內各個藝術互動裝置，包括地下的M標誌鏡面反射打卡位、一樓的聲音互動藝術裝置、以及「脆」味十足的打卡位等。麥當勞App用戶由即日起可訂購入場門票機會，緊記立即相約家人朋友一同前來盡情玩樂拍照，創造屬於您和麥當勞獨有的玩味回憶。