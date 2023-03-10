麥當勞3月14推限定優惠 超值價$3.14歎批 同步加推$19下午茶

下週迎來3.14 Pie Day這個特别日子，麥當勞再度放送一日限定優惠，只需$3.14就可以歎批；多款限時優惠如鹽酥麥炸雞及McCafé黑糖珍珠系列亦繼續供應。

「3月14日 = Pi Day = Pie Day」這條經典公式深入民心，是麥當勞每年一度獨有的滋味驚喜！3.14 Pie Day 當日（3月14日早上11時至午夜11時59分），麥當勞App用戶憑電子優惠券即可以超值價$3.14歎PIE。優惠只限3月14日一天（下星期二），數量有限，售完即止！

下週（3月13日起）麥當勞App Value Monday亦會加推多項優惠，包括最強夜市風味Combo－－鹽酥麥炸雞系列和McCafé黑糖珍珠系列凍飲，無論是「【期間限定】鹽酥麥炸雞套餐(配薯蓉)$39」、「【下午茶優惠】$20鹽酥麥炸雞（雞鎚一件）配蘆薈冬瓜茶」，或是「$23起McCafé凍黑糖珍珠奶茶/ $28起McCafé 凍黑糖珍珠鮮奶咖啡」。