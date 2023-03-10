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2023-03-10 16:28:19

麥當勞3月14推限定優惠 超值價$3.14歎批 同步加推$19下午茶

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麥當勞3月14推限定優惠 超值價$3.14歎批 同步加推$19下午茶

麥當勞3月14推限定優惠 超值價$3.14歎批 同步加推$19下午茶

下週迎來3.14 Pie Day這個特别日子，麥當勞再度放送一日限定優惠，只需$3.14就可以歎批；多款限時優惠如鹽酥麥炸雞及McCafé黑糖珍珠系列亦繼續供應。

314 = Pi Day = Pie Day」這條經典公式深入民心，是麥當勞每年一度獨有的滋味驚喜！3.14 Pie Day 當日（314日早上11時至午夜1159分），麥當勞App用戶憑電子優惠券即可以超值價$3.14PIE。優惠只限314日一天（下星期二），數量有限，售完即止！

下週（313日起）麥當勞App Value Monday亦會加推多項優惠，包括最強夜市風味Combo－－鹽酥麥炸雞系列和McCafé黑糖珍珠系列凍飲，無論是「【期間限定】鹽酥麥炸雞套餐(配薯蓉)$39」、「【下午茶優惠】$20鹽酥麥炸雞（雞鎚一件）配蘆薈冬瓜茶」，或是「$23McCafé凍黑糖珍珠奶茶/ $28McCafé 凍黑糖珍珠鮮奶咖啡」。

【下午茶優惠】$20鹽酥麥炸雞（雞鎚一件） 配蘆薈冬瓜茶 $23起McCafé凍黑糖珍珠奶茶/ $28起McCafé 凍黑糖珍珠鮮奶咖啡 $3.14歎批 (只限3月14日供應) McCafé手調咖啡優惠券* $100任選8杯指定手調咖啡 套餐內八張指定手調咖啡換購券 會於兩個工作天內自動存入麥當勞App內的 「McCafé優惠券」版面， 每次使用換購券時只需繳付$10。 下午茶優惠】$19魚柳飽配熱港式奶茶 （可轉配或加錢升級其他飲品）

除了Pie Day和鹽酥麥炸雞系列呈獻的爆「脆」滋味外，原味麥炸雞和蜜糖 BBQ 麥炸雞亦有限定超值套餐配薯蓉優惠！麥當勞App亦有其他時段優惠，例如早晨時段的「歎超值早晨套餐減$3」、下午茶時段的「【下午茶優惠】$19魚柳飽配熱港式奶茶」和晚上6時後「選購指定大大啖套餐減$5

【期間限定】鹽酥麥炸雞套餐(配薯蓉)$39 鹽酥麥炸雞大大啖套餐(配蘆薈冬瓜茶)$48 $21 醒晨超值選 歎超值早晨套餐減$3 $36 原味麥炸雞(2件)超值套餐(配薯蓉) $39蜜糖 BBQ 麥炸雞(2件)超值套餐(配薯蓉) $85 麥炸雞分享桶 選購指定大大啖套餐減$5 $26 醒晨超值選配McCafe飲品（細） $26 醒晨超值選配McCafe飲品（細） $26 醒晨超值選配McCafe飲品（細） $36 McCafé早晨Combo (意式飽系列) $39 McCafé午後Combo(薄餅系列) $42 McCafé蛋糕Combo $72起 鹽酥麥炸雞一人餐 $142起鹽酥麥炸雞二人餐
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