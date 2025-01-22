麥當勞50周年限定！麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝$988 限量1,850套 明天起麥當勞App獨家發售

新春必備！麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝

今個新年，必備「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」！麻雀套裝以香港麥當勞為主題，用印有不同麥當勞樂園人物肖像的仿皮紅色百寶箱盛載，漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟以及薯條脆卜卜笑容滿載，向麥當勞粉絲送上新年祝福，祝願大家招財進寶！

全副 144 隻水晶麻雀均刻上經典麥當勞樂園人物，陪大家打麻雀過肥年之餘，更重現昔日走進麥當勞餐廳，看到麥當勞樂園人物向您打招呼的集體回憶！「一筒」印上圓碌碌、深受小朋友歡迎的奶昔愛好者滑嘟嘟圖案；「一索」以最喜愛與大家打招呼、最愛麥當勞早餐的小飛飛為主角；最喜愛食漢堡飽的漢堡神偷亦於「一萬」驚喜現身，希望大家新一年麥麥有食神；「花牌」、「番子」等刻字則加上其他麥當勞樂園人物，如薯條脆卜卜、巨無霸警長和芝士漢堡市長等，每款都得意可愛。

「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」每套賣$988，附有多款精美配件，包括代表麻雀套裝號碼的專屬金卡、分別對應滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷所屬顏色的麥當勞標誌骰子及牌尺，以及風莊。這款香港麥當勞 50 週年限定套裝為大家重現經典回憶，極具紀念價值，限量 1,850 套發售，先到先得，售完即止，絕不加推！