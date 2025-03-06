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生活
2025-03-06 19:00:00

麥當勞50周年驚喜優惠 McCafé人氣厚椰奶鐵系列限時優惠價$9.9

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麥當勞50周年驚喜優惠 McCafé人氣厚椰奶鐵系列限時優惠價$9.9 一年賣出超過700萬杯 香濃滋味！

麥當勞50周年驚喜優惠 McCafé人氣厚椰奶鐵系列限時優惠價$9.9 一年賣出超過700萬杯 香濃滋味！

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為慶祝麥當勞50周年，人氣厚椰奶鐵系列由即日起至3月12日特別推出限時優惠，只需$9.9就能享用厚椰奶鐵，濃縮咖啡搭配極絲滑厚椰奶，令人一試難忘！


 

McCafé人氣厚椰奶鐵系列限時優惠價$9.9

由即日起至 3 月 12 日，各位可於全線麥當勞餐廳*的自助點餐機、點餐櫃檯或經麥當勞 App 購買，均可享優惠價$9.9 歎 McCafé 凍厚椰奶鐵或熱椰香鮮奶咖啡(細)。厚椰奶鐵系列自去年3月初登場後，推出短短一年內已售出超過700萬杯，相等於每一位香港人都曾品嚐過一杯！

此系列誠意十足，咖啡採用 100%獲「雨林聯盟認證」的 McCafé house blend 咖啡豆——Cocoa Tazza，此咖啡豆配方早前更榮獲被譽為「咖啡界奧斯卡」的「2023 IIAC 國際咖啡品鑑大獎」金獎，勇奪世界級殊榮。精選自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的精品級別 100% Arabica 咖啡豆，以黃金比例調配而成，風味獨特！厚椰奶鐵(凍)以香濃濃縮咖啡搭配極絲滑厚椰奶，入口醇厚絲滑；椰香鮮奶咖啡(熱)則用 3.7 鮮牛奶沖調，口感綿密香醇，兩者各有特色。
另外麥當勞 App更有獨加優惠，用戶可享「購買指定超值套餐時加$9.9 歎 McCafé 厚椰奶鐵及 Shake Shake 大薯條」優惠，更加豐富滿足！

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凍厚椰奶鐵 熱椰香鮮奶咖啡(細)

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