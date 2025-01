麥當勞50周年 推Hello Kitty復刻版毛公仔套裝 福岡草莓新地優惠價$9

為慶祝香港麥當勞成立 50 週年,麥當勞推出一套四款「麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝」,其中三款 Hello Kitty 會換上漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟的可愛造型,收藏價值極高!另外全線麥當勞甜品站今日起亦推出全新造型的福岡草莓系列,McCafé 櫃檯則帶來全新草莓玫瑰鮮奶咖啡,大家一於到麥當勞分享幸福香甜的草莓滋味!

麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝 每人限購3套

不論是麥當勞或是Hello Kitty粉絲,今次都一定要入手「麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝」,當中三款 Hello Kitty 會以麥當勞樂園人物,包括漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟為造型主題,經典之餘喜感十足!其餘一款設計靈感則特意呼應香港麥當勞成立 50 週年,讓 Hello Kitty 換上「麥當勞 50 週年主題」服飾,可愛又特別。而禮盒包裝更是仿照麥當勞經典餐廳裝潢--紅色屋頂設計,極具紀念價值,相信定必引起搶購熱潮!



「麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝」於即日起經麥當勞 App 進入指定網站以優惠價港幣 250 元(標準價$380)訂購「麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝」,除了一套四款 Hello Kitty 公仔,套裝還包括 4 張$20 麥當勞®美食禮券(總值$80),讓大家其後可以麥當勞禮券選購心水麥當勞美食!顧客訂購時需輸入已登記麥當勞 App 會員的電郵地址及選擇取貨餐廳,每位會員最多可訂購3套。成功訂購的用戶會收到電郵確認,並須於訂購後 7 日內到已選取之指定餐廳取貨。數量有限,先到先得,售完即止。