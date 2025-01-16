麥當勞50周年 推Hello Kitty復刻版毛公仔套裝 福岡草莓新地優惠價$9

為慶祝香港麥當勞成立 50 週年，麥當勞推出一套四款「麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝」，其中三款 Hello Kitty 會換上漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟的可愛造型，收藏價值極高！另外全線麥當勞甜品站今日起亦推出全新造型的福岡草莓系列，McCafé 櫃檯則帶來全新草莓玫瑰鮮奶咖啡，大家一於到麥當勞分享幸福香甜的草莓滋味！

不論是麥當勞或是Hello Kitty粉絲，今次都一定要入手「麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝」，當中三款 Hello Kitty 會以麥當勞樂園人物，包括漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟為造型主題，經典之餘喜感十足！其餘一款設計靈感則特意呼應香港麥當勞成立 50 週年，讓 Hello Kitty 換上「麥當勞 50 週年主題」服飾，可愛又特別。而禮盒包裝更是仿照麥當勞經典餐廳裝潢－－紅色屋頂設計，極具紀念價值，相信定必引起搶購熱潮！ 「麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝」於即日起經麥當勞 App 進入指定網站以優惠價港幣 250 元（標準價$380）訂購「麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝」，除了一套四款 Hello Kitty 公仔，套裝還包括 4 張$20 麥當勞®美食禮券（總值$80），讓大家其後可以麥當勞禮券選購心水麥當勞美食！顧客訂購時需輸入已登記麥當勞 App 會員的電郵地址及選擇取貨餐廳，每位會員最多可訂購3套。成功訂購的用戶會收到電郵確認，並須於訂購後 7 日內到已選取之指定餐廳取貨。數量有限，先到先得，售完即止。

全新圓碌碌形象的福岡草莓系列亦正式登場！全線麥當勞甜品站由即日起都能吃到季節限定的福岡草莓系列，每啖入口香甜濃郁，寓意福氣滿滿，新年必吃！今次福岡草莓系列以粉紅色圓碌碌可愛造型加上印有 Hello Kitty 的包裝，帶來兩款不同粉紅系甜點，分別是以優惠價$9 發售的福岡草莓新地筒，以及優惠價$10發售的 Oreo®曲奇福岡草莓新地。前者可細味香濃順滑的福岡草莓味新地，後者更會搭配 Mini Oreo®曲奇和香濃朱古力醬，讓美味升級！兩款甜品同樣可選草莓或扭紋口味新地，滿足不同人喜好。

McCafé 全新草莓玫瑰鮮奶咖啡

驚喜停不了，McCafé 櫃檯推出全新期間限定草莓玫瑰鮮奶咖啡，完美糅合三款風味獨特的香氣－咖啡、草莓和玫瑰，在香濃濃縮咖啡上加入了香甜草莓果茸及玫瑰糖漿，並以絲滑的 3.7 鮮牛奶沖調，面層覆上豐厚鮮奶泡沫，最後灑上朱古力粉打造精緻玫瑰花圖案，呈獻洋溢花果香氣的香濃咖啡。全新草莓玫瑰鮮奶咖啡更以限定Hello Kitty包裝盛載，可愛的Hello Kitty令咖啡時光更添溫馨和暖意。

麥當勞 App 用戶由 1 月 16 日起，更可憑「減$3 歎 McCafé 草莓玫瑰鮮奶咖啡」電子優惠券以超值價品嚐全新咖啡滋味。