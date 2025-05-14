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2025-05-14 19:00:00

麥當勞50週年音樂會 附換取門票詳請！陳奕迅/MIRROR/謝霆鋒/張敬軒/容祖兒/軟硬

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麥當勞50週年音樂會 附換取門票詳請！陳奕迅/MIRROR/謝霆鋒/張敬軒

為慶祝50週年，香港麥當勞將於202575日集結香港巨星，於亞洲國際博覽館AsiaWorld Aren舉行《香港麥當勞50週年 i'm lovin' it音樂會》！演出陣容包括陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬及人氣男團 MIRROR！想了解門票領取詳情，即睇內文！

香港麥當勞50週年 i'm lovin' it音樂會

是次活動集結本地歷代最炙手可熱的巨星，歷年來多位殿堂級歌手曾與香港麥當勞合作多個活動，造就多個經典時刻及深入民心的歌曲。踏入香港麥當勞50週年，邀請各位市民一起參加這個盛大生日會，回顧過去多年香港麥當勞的里程碑！

是次音樂會邀請將品牌口號「 i'm lovin' it 」變成琅琅上口的陳奕迅、廚藝了得，創作港式漢堡「My Taste of Hong Kong」的謝霆鋒、帶動全城Shake & Dip的代言人容祖兒和張敬軒、歷年來常伴香港麥當勞左右的軟硬、已連續三年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤、曾推出大熱口味爆蒜麥炸雞及限量鏡仔卡的MIRROR

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音樂會門票抽獎

是次音樂會亦期望能回饋社會，由515日上午11時至615(晚上1159分或之前)期間，麥當勞App用戶只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$50予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取《香港麥當勞50週年 i'm lovin' it音樂會》門票兩張！捐款次數越多，中獎機會越高，每名合資格參加者最多只能獲奬一次。

得獎名額高達3,600名，每位得獎者可獲得音樂會門票兩張，得獎結果將於625日前透過登記電郵通知。機會難得，千萬不要錯過！

香港麥當勞50週年 i'm lovin' it音樂會

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