麥當勞50週年音樂會 附換取門票詳請！陳奕迅/MIRROR/謝霆鋒/張敬軒/容祖兒/軟硬

香港麥當勞 50 週年 i'm lovin' it 音樂會

是次活動集結本地歷代最炙手可熱的巨星，歷年來多位殿堂級歌手曾與香港麥當勞合作多個活動，造就多個經典時刻及深入民心的歌曲。踏入香港麥當勞50週年，邀請各位市民一起參加這個盛大生日會，回顧過去多年香港麥當勞的里程碑！

是次音樂會邀請將品牌口號「 i'm lovin' it 」變成琅琅上口的陳奕迅、廚藝了得，創作港式漢堡「My Taste of Hong Kong」的謝霆鋒、帶動全城Shake & Dip的代言人容祖兒和張敬軒、歷年來常伴香港麥當勞左右的軟硬、已連續三年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤、曾推出大熱口味爆蒜麥炸雞及限量鏡仔卡的MIRROR！