生活
2025-11-02 12:00:00

麥當勞App優惠｜$39食蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐 $100任選8杯金獎咖啡

滿載韓式風味的菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽一推出後就大受歡迎，麥當勞 App 將於11月3日起推出「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3」優惠，而限時價$39 蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐亦將繼續供應。另外更有全新一輪McCafé咖啡套票，只需$100即可任選8杯金獎咖啡！

$39 蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐 $39 脆爆雞腿飽套餐 菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3

菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3

麥當勞新推出的菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽選用特大原塊雞腿肉，配搭清新酸甜的菠蘿片與人氣蒜辣醬，入口惹味十足！由11月3日起，麥當勞 App用戶可享「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3」優惠，蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐則限時$39起，無論是直接到餐廳自助點餐機、櫃檯，或經麥當勞 App 點餐均可享受此優惠。

由即日起，全新一輪McCafé咖啡套票亦正式登場，$100任選8杯指定金獎咖啡，平均每杯只需$12.5！McCafé咖啡採用100%「雨林聯盟認證」House Blend咖啡豆，更獲「咖啡界奧斯卡」金獎，品質達國際級！只需App內付$20買套票，8張換購券會於數分鐘內存入 App 優惠券版面。每次兌換只需加$10起，即可選細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）或細杯裝熱椰香鮮奶咖啡。換購券有效至2025年12月31日，咖啡迷切勿錯過！

$100任選8杯指定金獎咖啡 蕃茄牛肉蛋扭扭粉/蕃茄牛肉扭扭粉早晨超值套餐減$3

