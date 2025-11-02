麥當勞App優惠｜$39食蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐 $100任選8杯金獎咖啡

滿載韓式風味的菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽一推出後就大受歡迎，麥當勞 App 將於11月3日起推出「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3」優惠，而限時價$39 蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐亦將繼續供應。另外更有全新一輪McCafé咖啡套票，只需$100即可任選8杯金獎咖啡！

菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3 麥當勞新推出的菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽選用特大原塊雞腿肉，配搭清新酸甜的菠蘿片與人氣蒜辣醬，入口惹味十足！由11月3日起，麥當勞 App用戶可享「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3」優惠，蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐則限時$39起，無論是直接到餐廳自助點餐機、櫃檯，或經麥當勞 App 點餐均可享受此優惠。