麥當勞app 鋒味套餐限時優惠 鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3 超抵$88脆香雞翼16件分享桶

麥當勞App本周Value Monday為大家送上大量限時超值優惠，如果想品嚐捲起全城熱話的「鋒味」美食，可用上「鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3」以及「鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5」優惠。而$88麥炸雞分享桶（6件）和$88脆香雞翼分享桶（16件）亦於今日起（10月20日）同步登場！

鋒味套餐限時優惠 麥當勞聯乘謝霆鋒所推出的「鋒味」系列上周起推出第二彈美食，必試限時登場的鋒味洋蔥吉列豬扒飽入口酥脆，並配搭炸洋蔥碎、香炒洋葱，以及微融的白芝士和酸甜開胃的沙律醬，入口立即令人聯想起港式茶餐廳的經典味道！另一款期間限定的鋒味青花椒味雞翼則入口椒麻鮮香、辣度適中，吃起來非常惹味，一於用「鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5」優惠一次過嚐盡兩款美食啦！

麥當勞App用戶今期均可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括新上架的320分換領「鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$10」或180分換領「鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$5」，以及180分換領「鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5」。 麥當勞App的「麥麥慳」套票繼續熱賣，優惠包括於早餐時段提供的「著數之晨套餐」，以及於早上11時後供應的「飽你鍾意套餐」、「雞會難得套餐」及「四重滋味套餐」，讓大家只需低至$25起即可歎不同的超值套餐，立即把握入手機會！

