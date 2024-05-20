麥當勞App「SHOW畀你睇」活動 送拉闊音樂會Edan x Jace x Jeffrey x Marf門票

麥當勞與商業電台881903再度合作，推出愛心慈善活動「SHOW畀你睇」，由即日起(5月20日)，凡捐贈愛心支持麥當勞叔叔之家，即有機會獲得《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF》門票，大家可以一邊享受偶像演出、一邊做善事，為病童與家庭送上溫暖。

麥當勞App「SHOW畀你睇」活動 送拉闊音樂會Edan x Jace x Jeffrey x Marf門票

由即日下午3時起至6月9日（晚上11時59分或之前）期間，麥當勞App用戶在App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得雲集一眾人氣歌手的《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF》門票兩張！音樂會以「Sparkle キラキラ」為主題，集合4位人氣歌手呂爵安(Edan)、陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf) ，帶領觀眾一齊重回充滿閃爍絢爛回憶的初夏。是次音樂會將於2024年6月22日（周六）假亞洲國際博覽館 ARENA舉行。

麥當勞App「SHOW畀你睇」活動 送拉闊音樂會Edan x Jace x Jeffrey x Marf門票