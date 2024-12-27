麥當勞McGriddles元旦全日供應！一連七日「麥麥celebrate」優惠 $10九件麥樂雞/$10兩個香芋批

麥當勞帶來一系列驚喜優惠，和大家一起迎接2025年！楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）將強勢加盟全日早餐系列，在1月1日元旦當日於凌晨12時至晚上11時59分期間全日供應。而在1月2日起，麥當勞 App亦會推出連續七日「麥麥 celebrate」優惠，當中包括$10九件麥樂雞、$10兩個香芋批等，相當抵食！

在元旦歎麥當勞全日早餐是很多人慶祝新年的指定動作，人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）將強勢加盟全日早餐行列，於2025年1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間全日供應，分別有套餐優惠價$36.5起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）或套餐優惠價$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），讓大家全日都可以品嚐到獨特鹹甜滋味！ 除了 McGriddles 系列外，珍寶套餐（配薯餅及飲品）亦會以$37 套餐優惠價發售。珍寶套餐（配薯餅及飲品）份量十足，包括嫩滑炒蛋、美味豬柳、熱烘烘的鬆餅及香軟的熱香餅，熱香餅更可選擇經典熱香餅糖漿配牛油或奶醬口味，再搭配 McCafé 金獎咖啡，夠晒滿足！ 而平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應，脆薯餅嚴選來自美國等地的原隻馬鈴薯製成，經過多重和嚴謹的生產工序，帶來份外金黃香脆的美味！

一連七日「麥麥celebrate」優惠

由 1 月 2 日起至 1 月 8 日，麥當勞 App 特別推出「麥麥 celebrate」優惠，每日都有不同著數，包括深受歡迎的「$10 九件麥樂雞」、限定經典「$10 呍呢嗱奶昔」、抵食之選「$10 兩個香芋批」等。一於下載麥當勞App，把握限時優惠！

「麥麥celebrate」優惠搶先睇：

1 月 2 日：$10 九件麥樂雞（參考價：$28.5 起）

1 月 3 日：$15 火腿扒芝士飽配中汽水（參考價：$33.5 起）

1 月 4 日：$10 呍呢嗱奶昔（可選士多啤梨奶昔）（參考價：$17 起）

1 月 5 日：$10 香芋批兩個（參考價：$23 起）

1 月 6 日至 8 日：其餘優惠將於稍後陸續公佈，密切留意！