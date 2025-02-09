麥當勞Value Monday全新優惠 $1大可樂/$20麥麥配下午茶/減$3指定早餐/McCafé咖啡套票

麥當勞App Value Monday第七週優惠登場

本周麥當勞App Value Monday，為大家送上$1大可樂、指定早晨套餐減$3及指定超值套餐減$5優惠。而在下午3時至6時期間，大家可於App内使用「$20麥麥配下午茶」優惠券，用優惠價錢享受麥當美食！美食包括魚柳飽、麥香雞、麥樂雞（4件）、脆香雞翼（2件）、原味麥炸雞（1件）、蜜糖BBQ麥炸雞（1件）、士多啤梨新地或朱古力新地及蘋果批。而飲品則包括中汽水、細杯裝熱即磨黑咖啡、細杯裝熱港式奶茶、細杯裝熱檸檬茶、細杯裝熱檸檬水及熱朱古力等。大家可以按個人喜好愛好，自由配搭屬於自己的下午茶！而派對必食的全新$98 脆香雞翼分享桶(16件)優惠於平日晚上和周末均有供應，一於和親朋好友一齊分享！

咖啡迷亦記得不要錯過新一輪McCafé咖啡套票優惠，用戶只需$100起就能享受8杯世界級金獎咖啡，平均每杯咖啡低至$12.5！只需於App內先支付$20購買咖啡套票，8張指定咖啡換購券會於於數分鐘內存入App優惠券版面。其後顧客每次使用咖啡換購券時只需支付$10起便可自由選擇心水咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）以及細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，換購券可於2025年4月11日或之前使用，更適用於全港逾250間麥當勞餐廳，非常方便！