麥當勞Value Monday｜指定套餐$25起 脆爆雞腿系列及蕃茄濃湯扭扭粉系列套餐減$3

麥當勞Value Monday第四十四週，帶來多款至抵早餐優惠，下星期繼續有脆爆雞腿及蕃茄濃湯扭扭粉等多款早餐系列電子優惠券，而「麥麥慳」套票持續熱賣，$25起就可以歎到一個餐！

麥當勞Value Monday｜指定套餐$25起 脆爆雞腿系列及蕃茄濃湯扭扭粉系列套餐減$3

由星期一（10月28日）起，脆爆雞腿早餐系列及蕃茄濃湯扭扭粉系列均有優惠， 脆爆雞腿精選早晨套餐以香脆Juicy的脆爆雞腿配上香滑炒蛋、脆薯餅及鬆餅。想以一頓豐盛的早餐迎接新一天的挑戰，就不要錯過脆爆雞腿珍寶套餐，配搭香甜鬆軟的熱香餅！於麥當勞App選購脆爆雞腿系列套餐減$3優惠，以至抵價歎期間限定早餐！早晨時段同時亦有蕃茄濃湯扭扭粉系列，酸甜惹味的蕃茄濃湯配上煙韌彈牙的扭扭粉，選購蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐減$3。

麥當勞 「麥麥慳」套票 「麥麥慳」套票帶來3款超值套餐套票優惠，包括飽你鍾意套票、雞會難得套票以及著數之晨套票，只需$25起就能歎盡各款經典美食，全天候以超抵價麥麥食、麥麥慳！用戶購買套餐時只需先付$20訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App。套餐換購券可於2024年11月18日或以前使用。 麥當勞App第四十四週VALUE MONDAY電子優惠券（10月28日至11月3日）： 麥當勞麥麥慳套票｜ 飽你鍾意套餐優惠券 $100 起可選以下5款指定超值套餐： 1. 豬柳蛋漢堡超值套餐 2. 脆辣雞腿飽超值套餐 3. 板燒雞腿飽超值套餐 以下套餐需加$6選購： 4. 雙層芝士孖堡超值套餐 5. 雙層魚柳飽超值套餐

麥當勞麥麥慳套票｜ 雞會難得套餐優惠券 $128 起可選以下4款指定超值套餐： 1. 蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐 2. 原味麥炸雞超值套餐 3. 脆香雞翼（4件）超值套餐 4. 麥樂雞（9件）超值套餐

麥當勞麥麥慳套票｜著數之晨套餐優惠券 $100 起可選以下五款指定超值套餐： 1. 豬柳蛋漢堡超值早晨套餐 2. 魚柳飽超值早晨套餐 3. 炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐 以下套餐需加$5選購： 4. 精選早晨套餐 以下套餐需加$10選購： 5. 珍寶套餐