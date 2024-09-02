麥當勞Value Monday｜「自選麥麥勁賞」優惠強勢登場 McGriddles早餐/$12藍莓麥旋風/3款下午茶$20

今日正式開學，而麥當勞Value Monday亦帶來最新優惠推廣！當中包括日本大人氣McGriddles早餐、韓風美食系列及下午茶等抵食優惠，另外由即日起至9月8日期間，打開麥當勞App並點擊App内「自選麥麥勁賞」，即可從4款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，價錢低至$12起，下文即睇優惠詳情！

麥當勞Value Monday第三十六週

「自選麥麥勁賞」優惠強勢登場，4款優惠券分別有$36雙層芝士孖堡及飲品配一款小食、$36雙層魚柳飽及飲品配一款小食 、$29原味麥炸雞(2件) 及飲品及$12 藍莓麥旋風或Oreo麥旋風，全部都好吸引，優惠券使用日期為9月9日至13日，大家記得唔好錯過！



麥當勞Value Monday優惠包羅全日美食，早餐時段繼續供應來自日本的大人氣早餐McGriddles，兩款楓糖班戟漢堡系列優惠包括$35楓糖班戟豬柳漢堡超值早晨套餐及$36.5起楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值早晨套餐，在香港都能品嚐日本滋味。還有大受歡迎的炸雞美食，$39起即歎脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐，$88可享麥炸雞分享桶優惠，大家可以自由配搭原味、蜜糖BBQ及韓式甜辣麥炸雞口味的麥炸雞，一定食得滿足。下午茶時段更有三款$20美食，包括脆香雞翼(2件) 配汽水、魚柳飽或麥香雞配熱港式奶茶，以及原味麥炸雞一件配汽水，相當抵食！