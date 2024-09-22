麥當勞Value Monday｜3款$36超值套餐優惠快閃4日/新一輪McCafé咖啡套票回歸/$1大芬達橙味汽水

麥當勞Value Monday踏入第39周，今期快閃優惠包括$36雙層興奮滋味，3款$36超值套餐優惠將於9月23至26日(下周一至四)回歸；超抵$1大芬達橙味汽水優惠及最新一輪McCafé咖啡套票優惠亦於下周同步登場；加上一系列炸雞優惠，為日常增添「脆」味。

麥當勞Value Monday，3款$36超值套餐優惠將於9月23至26日回歸

9月23至26日（下周一至四）期間，麥當勞App用戶更可尊享「三款優惠 雙層興奮」電子優惠券，3款優惠包括$36雙層芝士孖堡套餐、$36雙層魚柳飽套餐及$36麥樂雞(6件)套餐送6件麥樂雞。同日由9月23日起，麥當勞App用戶更可憑$1電子優惠券，即可享用大芬達橙味汽水，為大家降溫打氣！

新一輪 McCaf é咖啡套票回歸 而最新一輪的McCafé咖啡套票優惠亦由9月23日起可供選購，只需$100起就能享受8杯香濃咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）及細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，每杯低至$12.5就歎到！換購券有效期至2024年12月6日。

McGriddles 最後召集 深受客人熱捧的日本大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）現正進行最後召集，大家記得把握機會品嚐$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品），回味獨特鹹甜風味。